Noul Cod silvic plagiat de la… Caragiale Ministrul PNL al Mediului, Apelor și Padurilor, Mircea Fechet, a anunțat, ieri, cu mare tam-tam, in cadrul unei conferințe de presa, noutațile propuse de noul Cod Silvic lansat in dezbatere publica. „Noul Cod Silvic, lansat astazi, in dezbatere publica, este primul cod din 2008 incoace, scris de la zero și nascut intr-un context firesc! Pasul unu din acest context a fost elaborarea și aprobarea Strategiei Naționale pentru Paduri 2030. Pasul doi a fost conceperea Codului Silvic in baza noii Strategii. Un alt lucru care merita subliniat este ca noul Cod Silvic a fost conceput de experți externi.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In ziua de 30 Iulie 2023, la ora 07:20:06 ora locala a Romaniei , s a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA un cutremur mediu cu magnitudinea ml 4.1, la adancimea de 123.1 km. Cutremurul s a produs in apropierea urmatoarelor orase: 38km V de Focsani, 66km N de Buzau, 72km E de Sfantu Gheorghe, 85km…

- Un cutremur de 4,2 grade pe scara Richter s-a produs duminica, 30 iulie, la ora 7.20, in zona Vrancea, județul Buzau, a informat Institutul Național pentru Fizica Pamantului (INFP). Seismul a avut adancimea de 121,1 de kilometri.„In ziua de 30.07.2023, 07:20:07 (ora Romaniei), s-a produs in zona seismica…

- Conform informațiilor hidrometeorologice actuale și prognozei pentru urmatoarele 24 de ore, in intervalul 13 iulie, ora 15:00 - 14 iulie, ora 8:00, se vor inregistra viituri pe sectoare specifice din bazinele hidrografice Viseu, Iza (județul Maramures) și Someșul Mare (județul Bistrița-Nasaud), fiind…

- Cu mașini și aparatura medicala de peste un milion de euro, caravana sanitara mobila AUR a ocolit incalcarea legii: autovehiculele au fost cumparate din banii publici din subvenție, in timp ce partea medicala a fost achiziționata de o fundație apropiata de partid. Din caravana nu va lipsi nici ziarul…

- In ziua de 02 Iulie 2023, la ora 03:01:35 ora locala a Romaniei , s a produs in Zona seismica Vrancea, Vrancea un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.4, la adancimea de 70.1 km.Cutremurul s a produs in apropierea urmatoarelor orase: 36km V de Focsani, 71km N de Buzau, 73km E de Sfantu Gheorghe, 88km…

- Rauri din 21 de bazine hidrografice se afla, pana duminica la pranz, sub avertizare hidrologica Cod portocaliu, fiind vorba despre cursuri de apa din 18 judete. Alte sectoare de rauri sunt sub incidenta unui Cod galben. Sunt asteptate scurgeri importante pe versanti, torenti si paraie, viituri rapide…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,2 pe Richer s a produs in noaptea de luni spre marti, la ora locala 1:31, in zona seismica Fagaras Campulung, judetul Dambovita, informeaza Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului INCDFP .Seismul a avut loc la adancimea de 68 de kilometri…

- Oradea, Brasov si Cluj-Napoca sunt orasele cu cel mai ridicat grad de siguranta din țara noastra potrivit unui studiu realizat de un site imobiliar asupra sigurantei vietii. Din analiza facuta a reieșit ca Alexandria este considerat cel mai nesigur oraș. Alexandria este un oraș din județul Teleorman,…