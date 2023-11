Stiri pe aceeasi tema

- Amenzi drastice pentru pietonii distrași: Schimbari in Codul Rutier propuse de un proiect legislativ Amenzi drastice pentru pietonii distrași: Schimbari in Codul Rutier propuse de un proiect legislativ Potrivit unui proiect aflat in Parlament, pietonii care traverseaza strada cu ochii in telefon sau…

- Au aparut schimbari majore in noul Cod Rutier! Potrivit unui proiect aflat in Parlament, pietonii care traverseaza strada cu ochii in telefon sau cu caștile in urechi ar putea fi amendați drastic. Iata care este valoarea amenzii!

- Pietonii care traverseaza privind in telefon sau cu caștile in urechi ar putea fi amendați drastic. Este vorba despre un proiect de lege care vizeaza schimbarea Codului Rutier in acest sens. Și conducatorii de trotinete ar putea fi amendați. Parerile sunt imparțite cand vine vorba de posibilitatea adoptarii…

- Cei șapte ani de-acasa lipsesc din pacate in cazul multor adolescenți din ziua de azi. Luni seara, doi tineri care nu se cunosc intre ei, ambii in autobuzul M43, care merge spre Dezmir, au fost surprinși stand cu picioarele pe scaunele din fața lor, intr-un dispreț deplin fața de ceilalți calatori.La…

- Se pregatește o noua modificare a Codului Rutier. Un proiect propune adaugarea in legislație a inca doua situații in care șoferii pot ramane fara certificatul de inmatriculare. Modificarea proiectului de ordonanța de urgența prevede doua noi situații in care șoferii pot ramane fara certificatul de inmatriculare.…

- Echipele Confort Urban vor interveni incepand de astazi, 13 septembrie 2023, cu utilaje pentru decopertarea carosabilului pe strada Sentinelei, tronsonul cuprins intre strada Brebenei si strada Valea Morii. Echipele Confort Urban vor interveni incepand de astazi, 13 septembrie 2023, cu utilaje pentru…

- Samsung se pregateste sa aduca ideea de Fan Edition si pe seria Galaxy Z, aparent. Asta inseamna ca vom vedea si telefoane pliabile cu dotari midrange si preturi pe masura. Ce stim despre Galaxy Z FE aflati mai jos. Pasi de genul au facut si rivalii, precum Motorola cu RAZR 40 ca secund pentru Ultra.…

- Luni, 21 august 2023, incepand cu ora 18:00 si pana pe data de 25 august, sistemul de semaforizare din intersectia bulevardului Alexandru Lapusneanu cu strada Ion Luca Caragiale va fi oprit total. Luni, 21 august 2023, incepand cu ora 18:00 si pana pe data de 25 august, sistemul de semaforizare din…