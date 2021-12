Noul CEO al producătorului de îngheţată Alpin 57 Lux este Mihaela Cuturescu ”Incepand cu 17 noiembrie 2021, Mihaela Cuturescu a fost numita in functia de CEO al companiei Alpin 57 Lux, producator roman de inghetata cu sediul in Sebes, judetul Alba. Anterior, ea a ocupat pozitia de CFO al Alpin 57 Lux”, a informat compania. Compania a fost infiintata in 1994, Alpin 57 Lux fiind printre jucatorii traditionali in segmentele de inghetata, produse congelate si de patiserie. Alpin 57 Lux are peste 500 de angajati si produce peste 100 de sortimente de produse, sub 10 branduri, printre care cele mai populare sunt inghetata premium Transalpina, brandul de inghetata Fulg de Nea,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

