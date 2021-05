Stiri pe aceeasi tema

- Incepand cu aceeași data vor intra in vigoare alte modificari ale Consiliului Director al companiei. Volker Raffel va fi noul CEO al E.ON Romania incepand cu data de 1 august, preluand atribuțiile de la Manfred Paasch, care se va retrage din funcția deținuta aproape doi ani in fruntea companiei.Intr-o…

- Volker Raffel va fi noul CEO al E.ON România începând cu data de 1 august, preluând atribuțiile de la Manfred Paasch, care se va retrage din funcția deținuta aproape doi ani în fruntea companiei. Într-o prima etapa, începând cu 1 mai, Volker Raffel a devenit…

- Incepand cu data de 1 mai, funcția de director general al E.ON Energie Romania a fost preluata de Claudia Griech, care va indeplini și rolul de membru al Board-ului E.ON Romania, a anunțat marți, 4 mai, Biroul de presa al companiei. Potrivit aceleiași surse, Claudia Griech lucreaza in companie din 2005,…

- Incepand cu data de 1 mai, Claudia Griech a preluat funcția de director general al E.ON Energie Romania, avand responsabilitatea integrala a segmentului Soluții Clienți, atat aria B2C, cat și B2B. Totodata, va indeplini și rolul de membru al Board-ului E.ON Romania."Intr-un moment cu numeroase transformari…

- Claudia Griech a preluat, începând cu data de 1 mai, funcția de director general al E.ON Energie România, având responsabilitatea integrala a segmentului Soluții Clienți, atât aria B2C, cât și B2B. Totodata, va îndeplini și rolul de membru al Board-ului E.ON…

- Companiile finlandeze sunt din ce in ce mai interesate de piața din Romania, cu precadere in domenii precum sanatate, digitalizare, energie și gestionarea deșeurilor, potrivit informațiilor furnizate de E.S. Dna. Marjut Akola, ambasadoarea Finlandei la...

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a facut apel vineri la un plan global de vaccinare sub auspiciile Grupului 20 al principalelor economii pentru a ajuta la combaterea pandemiei de coronavirus, relateaza DPA. Intr-o interventie la Conferinta de Securitate de la Munchen, care in acest an are…

- Te-ai gandit vreodata cum va arata orașul viitorului, in anul 2050, ce energie va folosi pentru ca sa se dezvolte sustenabil, sa fie nepoluant, iar sursele de energie sa fie accesibile pentru toți locuitorii? Daca faci parte dintre elevii care și-au pus aceste intrebari și, mai mult de atat, ai idei…