- Dinamo a invins cu 1-0 pe Progresul Spartac, gol Bordușanu, in etapa inagurala din Liga 2, iar clubul va continua sa se transforme pe durata lunii august. Astazi, așteapta un raspuns din partea multimilionarului Mohammad Murad, libanezul care este dorit ca finanțator la gruparea roș-alba. „Cainii” au…

- Dinamo s-a impus in prima etapa din Liga 2, 1-0 pe terenul celor de la Progresul Spartac. In prelungirile partidei, Matei Andrei de la gazde a fost eliminat dupa ce l-a scuipat pe Alin Dudea, capitanul „cainilor”. Ce s-a intamplat? „Nouarul” lui Progresul Spartac a grabit repunerea din 6 metri a lui…

- Dupa Ionuț Bobea (20 de ani, atacant), Dinamo va mai oficializa azi alte 3 transferuri. „Cainii” continua sa prezinte jucatori, cu doua zile inainte de startul noului sezon din Liga 1. Inainte de meciul cu Progresul Spartac (4 august, 18:30), Dinamo va oficializa transferurile lui Alexandru Pop (atacant,…

- Alegerile locale din 2020, anul in care s-a stabilit componența legislativului local, dar și primarul pentru patru ani, au avut un caracter aparte. Intre cei doi principali candidați la postul de edil-șef au fost doar 16 voturi. Cu o diferența atat de mica, evident ca lucrurile au degenerat…

- Federatia Romana de Fotbal si detinatorii de drepturi TV ai Ligii a 2-a (Digi Sport, Orange si Prima) au stabilit programul primei etape a esalonului secund, programata la sfarsitul saptamanii viitoare. Prima etapa a sezonului 2022-2023 incepe joi, 4 august, cu meciul pe care Dinamo il va sustine la…

- Dinamo este aproape sa rezolve mutarile lui Andrei Marc (fundaș central, 29 de ani) și Ovidiu Horșia (mijlocaș lateral, 21 de ani). Infrangerea din amicalul de astazi, 1-3 impotriva celor de la FCSB Academica Clinceni, a zdruncinat serios lucrurile la Dinamo. Conștienți ca nu pot ataca promovarea cu…

- Mijlocașul francez Balthazar Pierret, 22 de ani, a fost unul dintre puținii jucatori ai lui Dinamo care au avut un sezon de primavara apreciat, in ediția in care „cainii” au retrogradat in divizia secunda. Acum a semnat cu US Quevilly-Rouen Metropole din liga secunda franceza. ...

- Federația Romana de Handbal a stabilit, la finele saptamanii trecute, programul jocurilor din ediția de campionat 2022-2023 a Ligii Zimbrilor, care va incepe pe data de 27 august. Echipa locala, CSU din Suceava, va avea parte de un tur de campionat infernal, urmand sa joace cu Minaur Baia Mare, Dinamo…