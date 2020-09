Stiri pe aceeasi tema

- Universitațile de medicina nu au stabilit cum vor invața studenții, online sau la patul pacientului, deși mai este doar o luna pana la inceperea anului universitar. O tanara studenta la Medicina din Iași crede ca nu pot fi dobandite aceleași noțiuni in invațamantul online ca in cel clasic, relateaza…

- Cu o luna inainte de inceperea cursurilor pentru studenti, in camine au inceput deja pregatirile. Pe langa reparatii si ingienizari, administratorii trebuie sa gaseasca solutii pentru a pastra distantarea sociala. Mai mult, fiecare camin va avea un spatiu dedicat izolarii in cazul tinerilor care se…

- Potrivit Federatiei, programul se adreseaza tuturor turistilor care doresc sa viziteze litoralul romanesc in perioada 1 - 30 septembrie, beneficiind astfel de tarife cu pana la 65- mai mici fata de cele din varful de sezon. "Pana in prezent s-au inscris in program 49 hoteluri din toate statiunile de…

- RESITA – Pandemia a pus pe masa discutiilor trei posibile scenarii care sunt luate in calcul in privinta deschiderii noului an la Universitatea „Eftimie Murgu“ din Resita. Universitatile au primit, de la ministerul de resort, mana libera pentru a-si organiza activitatile didactice cu studentii in contextul…

- Cinci mii de locuri bugetare pun la dispozitie Universitatile din tara pentru viitorul an de studii. Din cauza pandemiei, inscrierea se face online, iar studentii care vor sa depuna actele personal trebuie sa isi faca programare pentru a evita aglomeratia.

- BenefitBooking.ro, prima platforma de rezervari care accepta plata cu vouchere de vacanta, cu 13.500 de unitati de cazare disponibile BenefitBooking.ro este prima platforma de rezervari turistice care accepta plata cu orice card de vouchere de vacanta pentru toate cele 13.500 de unitati de cazare listate.…

- Pozițiile deschise sunt disponibile in magazinele din toata țara, precum și in centrele logistice: casieri, consultanți vanzari, responsabili service, responsabili online, șef raion, responsabil financiar, director de magazin, director adjunct de magazin, picker, stivuitorist, manipulant marfa etc.…

- Guvernul Regatului Unit a confirmat situația financiara pentru studenții UE care incep cursurile in Anglia incepand cu anul universitar 2021-22. Studenții UE care vin sa studieze in Regatul Unit dupa anul universitar 2021 nu vor mai fi eligibili pentru aceeași taxa de studiu sau pentru sprijin financiar…