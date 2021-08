Noul an școlar începe pe 13 septembrie, cu prezența fizică a elevilor Școala va incepe pe 13 septembrie cu prezența fizica pentru toți elevii, fara scenarii de funcționare, spune ministrul Educației, Sorin Cimpeanu. „Bazandu-ma pe informațiile pe care le am in limite de competența, bazandu-ma pe cunoașterea condițiilor din școli, in care regulile sanitare au fost respectate mai riguros decat in orice alte locuri, cu excepția unitaților sanitare, bazandu-ma pe nivelul ridicat de vaccinare a personalului din invațamant, bazandu-ma pe acțiunile pe care le avem in vedere pentru a susține importanța și necesitatea vaccinarii, ma pronunț cat se poate de clar in favoarea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

