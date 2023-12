Noul an începe cu Survivor All Stars! Pro TV a anunțat concurenții reality show-ului, unul mai celebru decât altul Noul an incepe cu un nou Survivor All Stars la Pro Tv, un sezon aparte, provocare acceptata de participanți și caștigatori ai edițiilor anterioare. Din 16 ianuarie, ineditul concurs ce va avea loc tot in Republica Dominicana și produs de Pro TV ii readuce pe micile ecrane pe: Zannidache (castigatorul sezonul 2), TJ Miles (sezonul 3), Catalin Morosanu (sezonul 2), Jorge (sezonul 4), Jador (sezonul 2), Andreea Tonciu (sezonul 3), Roxana Nemes (sezonul 2), Elena Ionescu (castigatoare sezonul 1), fosta gimansta Ana Porgras (sezonul 2) si Stefania Stanila (sezonul 4). Aceștia intregesc echipa Faimoșilor.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

