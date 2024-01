Stiri pe aceeasi tema

- Noul ambasador al Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord la Bucuresti, Giles Portman, a afirmat, marti, ca Marea Britanie va continua sa creasca sprijinul militar pentru Romania, in calitate de aliat. Printre prioritațile anunțate la inceputul mandatului sau, diplomatul a subliniat domeniul…

- Romania, Turcia și Bulgaria au semnat un acord privind lupta comuna impotriva minelor marine din Marea Neagra, care amenința transportul maritim inca de la inceputul razboiului din Ucraina. Semnarea oficiala a avut loc la Istanbul. ”Concretizarea acestui proiect a fost una dintre prioritațile mandatului…

