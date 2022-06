Noua Zeelandă uimește lumea: intenționează să pună taxe fermierilor pentru gazele emise de oi și vaci Noua Zeelanda a lansat miercuri (8 iunie) un plan proiect pentru a stabili un preț(taxe) al emisiilor(gazelor) agricole de la oi și vaci in incercarea de a aborda una dintre cele mai mari surse de gaze cu efect de sera din țara. Noua Zeelanda intenționeaza sa puna un preț pe gazele emise de oi și vaci pentru a aborda una dintre cele mai mari surse de gaze cu efect de sera ale țarii, potrivit Reuters. Noua Zeelanda gazduiește: – 5 milioane de oameni – 10 milioane de vite – 26 de milioane de oi Noua Zeelanda ar introduce aceste noi taxe pentru emisiile de gaze de la oi și vaci de abia din 2025… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc s-a intalnit sambata (4 iunie) cu aproximativ 160 de copii cu dizabilitați, precum și cu copii ucraineni care fugisera de razboi.Papa i-a salutat pe copii dintr-un scaun cu rotile in timpul adunarii din curtea San Damaso a Vaticanului.Copiii, mulți dintre ei cu dizabilitați fizice, vizuale…

- Guvernul regional din Zaporizhzia, din sudul Ucrainei, a publicat o inregistrare video in care arata cum oamenii consolideaza apararea orașului, pregatindu-se pentru un posibil atac rusesc. Cel puțin o persoana ar fi fost ucisa intr-un atac cu rachete in oraș, au anunțat autoritațile locale. Reuters…

- Constructorul de mașini sport de lux Ferrari va rechema in service 2.222 de automobile in China din cauza unei potențiale defecțiuni la sistemele de franare, a anunțat vineri, intr-un comunicat, autoritatea de reglementare a pieței chineze, scrie Reuters. Incepand din 30 mai, producatorul italian va…

- Fondul Monetar Internațional(FMI) și-a redus marți (19 aprilie) previziunile privind creșterea economica globala cu aproape un punct procentual, invocand razboiul Rusiei in Ucraina și avertizand ca inflația este acum un „pericol clar și prezent” pentru multe țari. Razboiul este de așteptat sa incetineasca…

- Australienii au inceput sa soseasca in Noua Zeelanda miercuri, dupa ce statul și-a deschis granițele pentru calatorii din țara vecina pentru prima data de la jumatatea anului 2021. Imaginile de la televizor au aratat scene emoționante ale familiilor și prietenilor reuniți in timp ce doua zboruri din…

- Cateva zeci de femei afgane, eleve și profesore, au marșaluit in fața ministerului educației din Kabul, Afganistan, sambata (26 martie), protestand impotriva deciziei talibanilor de a inchide școlile secundare pentru fete, la doar cateva ore dupa ce le-au redeschis la inceputul saptamanii. Talibanii…

- Rusia a oprit marți dimineața furnizarea de gaze naturale catre Europa prin conducta Yamal, noteaza Reuters. Nu este clar daca este vorba despre o decizie permanenta a Moscovei in acest sens. Intre timp, furnizarea a fost reluata pe o secțiune catre est, din Germania spre Polonia, potrivit Reuters.…

- O cladire rezidențiala cu spațiu comercial la parter a fost avariata intr-o explozie care a zguduit capitala Kiev luni (14 martie). Un locuitor din zona care a asistat la explozie a spus ca un barbat despre care a estimat ca are in jur de 70 de ani a fost ucis, conform Reuters. El a adaugat ca in explozie…