Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia de COVID-19 nu se va incheia cu varianta Omicron si Noua Zeelanda va trebui sa se pregateasca pentru mai multe variante ale coronavirusului, a declarat marti premierul Jacinda Ardern, in primul sau discurs in parlament din acest an, rostit in timp ce un convoi de camioane si rulote a blocat…

- Noua Zeelanda a anunțat joi redeschiderea treptata a granițelor, care au fost in mare parte inchise timp de doi ani din cauza pandemiei de COVID-19. Prim-ministrul Jacinda Ardern a anuntat, joi, o redeschidere treptata a granițelor. Cetatenii neozeelandezi complet vaccinati se vor putea intoarce in…

- Peste 10.000 de oameni și sute de vehicule, majoritatea camioane, au blocat centrul capitalei federale a Canadei. Protestul a fost organizat de o parte a camionagiilor transfrontalieri, furioși ca trebuie sa se vaccineze, pentru a mai putea activa intre Canada și Statele Unite. Organizatorii spun ca…

- Premierul Noii Zeelande, Jacinda Ardern, a anuntat ca si-a anulat nunta din cauza noilor restrictii impuse pentru a incetini raspandirea variantei Omicron a coronavirusului. Duminica intra in vigoare noi restricții in Noua Zeelanda, ca urmare a apariției mai multor cazuri de infecție cu varianta Omicron…

- Prim-ministrul Noii Zeelande, Jacinda Ardern, a anunțat duminica ca și-a anulat nunta. Decizia a venit dupa ce au fost impuse noi restricții in intreaga țara pentru a incetini raspandirea in comunitate a unui focar de COVID-19 Omicron. Noua Zeelanda impune reguli de purtare a maștii și va limita adunarile…

- Premierul Noii Zeelande, Jacinda Ardern, a anuntat duminica ca si-a anulat nunta ca urmare a noilor restrictii impuse pentru a incetini raspandirea in comunitate a variantei Omicron COVID-19, informeaza Reuters. Noua Zeelanda va impune noi reguli privind purtarea mastilor de protectie si va limita adunarile…

- Pandemia 39; 39;este departe de a se fi terminat 39; 39;, a avertizat marti, 18 ianuarie, directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii OMS , dezaproband in acelasi timp ideea ca varianta Omicron a coronavirusului este una blanda, relateaza AFP. 39; 39;Omicron continua sa se raspandeasca pe…

- Canada a anuntat ca a depistat pe teritoriul sau primele doua cazuri de infectare cu varianta Omicron a coronavirusului, la persoane care au calatorit recent in Nigeria, transmite AFP. Cei doi bolnavi, primii detectati pe continentul american, au fost izolati la Ottawa, iar autoritatile sanitare…