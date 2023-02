Stiri pe aceeasi tema

Ministrul francez de externe, Catherine Colonna, se va afla astazi in Romania, unde a fost invitata, ca și omologul sau olandez, de șeful diplomației romane, Bogdan Aurescu, scrie Rador.

Ministrul de Finanțe, Adrian Caciu, spune ca OMV va plati taxa de solidaritate. El afirma ca a solicitat Comisiei Europene sa faca o norma de interpretare.

Guvernul urmeaza sa aprobe miercuri un proiect de ordonanța de urgența prin care sa elimine obligația clienților casnici care au mai multe locuințe de a depune declarații privind locul de consum la care beneficiaza de preț plafonat la energie, anunța Rador.

Ministrul german de externe, Annalena Baerbock, s-a pronunțat impotriva incetarii focului in Ucraina, in condițiile Rusiei. Seful diplomatiei germane a facut aceasta declaratie duminica, pentru ziarul "Bild am Sonntag", anunța Rador.

Guvernul britanic a convocat pentru astazi Comitetul de urgența COBRA pentru a discuta despre masuri pe fondul valului de proteste estimate a se desfașura in saptamanile ce urmeaza, scrie Rador.

Guvernul a aprobat joi un proiect de lege care reglementeaza cadrul juridic și instituțional referitor la organizarea și desfașurarea activitaților din domeniile securitate și aparare cibernetica - a anunțat purtatorul de cuvant al executivului, Dan Carbunaru, anunța Rador.

Ministrul turc al apararii, Hulusi Akar, i-a spus joi, in cursul unei convorbiri telefonice, omologului sau rus ca administratia de la Ankara va continua sa raspunda la atacurile din nordul Siriei, dupa ce Rusia a cerut Turciei sa se abțina de la o ofensiva pe scara larga in Siria, informeaza Rador.

Presedintele Columbiei, Gustavo Petro, a declarat ca guvernul si opozitia din Venezuela vor relua negocierile vineri, in incercarea de a pune capat crizei politice care afecteaza tara, informeaza Rador.