- Un program de lucru de 4 zile pe saptamana este luat in consderare in Noua Zeelanda, alaturi de alte masuri privind flexibilitatea muncii, a anuntat premierul Jacinda Ardern. Scopul este acela de a reporni cat mai repede economia, dar protejand cetatenii.

- Premierul Noii Zeelande, Jacinda Ardern, nu a putut intra intr-o cafenea din capitala ca urmare a regulilor de distantare sociala pe care ea insasi le-a adoptat, informeaza AFP, citata de agerpres.ro. Jacinda Ardern, logodnicul ei, Clarke Gayford, si un grup de prieteni s-au dus la o cafenea din Wellington,…

- Guvernul Noii Zeelande s-a reunit joi intr-o videoconferinta, pentru a discuta despre o posibila "bula trans-Tamaniana", ce ar fi presupus o mai libera circulatie intre Australia si Noua Zeelanda, fara perioade de carantina. Totusi, deschiderea va ramane intre cele doua tari, iar Jacinda Ardern spune…

- Premierul neozeelandez, Jacinda Ardern, spune ca țara nu iși va deschide granițe cu restul lumii pentru „multa vreme”. Singura țara din care ar putea calatorii oamenii in Noua Zeelanda va fi Australia, care de asemenea a reușit sa limiteze raspandrea infecțiilor cu nou coronavirus, potrivit BBC.

- Premierul Noii Zeelande, Jacinda Ardern, va primi salariul redus cu 20% pentru urmatoarele sase luni, o consecinta a constrangerilor economice cauzate de pandemia de coronavirus, transmite miercuri dpa.

- Premierul Noii Zeelande, Jacinda Ardern, va primi salariul redus cu 20% pentru urmatoarele sase luni, o consecinta a constrangerilor economice cauzate de pandemia de coronavirus, transmite miercuri dpa potrivit Agerpres. Reducerea salariala se va aplica, de asemenea, ministrilor si directorilor din…

- Ministrul sanatații din Noua Zeelanda, David Clark, a incalcat toate masurile de carantina impuse in țara sa din cauza pandemiei de coronavirus și a mers la plaja impreuna cu familia, noteaza BBC News. Pus in fața faptului implinit, David Clark a recunoscut ca a condus 12 mile (n.r. - 20 de kilometri)…

- Numarul imbolnavirilor de Covid-19 a sarit de 1.000 in Noua Zeelanda, cu un plus de 89 de cazuri in ultimele 24 de ore. Numarul persoanelor infectate e insa mic in comparație cu cele inregistrate in alte state, iar premierul are convingerea ca asta se datoreaza carantinei, noteaza The Guardian.Noua…