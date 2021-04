Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea 2,3 s-a produs luni, in Banat. Seismul a avut loc la 14 kilometri adancime. Seismul a avut loc la ora 11.35, in Caraș-Severin. Cutremurul a avut magnitudinea 2.3 și s-a produs la adancimea de 14 kilometri. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 123 km NV…

- Un seism cu magnitudinea s-a produs vineri la sud-est de arhipelagul Insulele Loialitatii din Noua Caledonie, conform Institutului de Geofizica al Statelor Unite (USGS), citat de agentia Xinhua. Cutremurul a avut loc la ora 8:54 GMT, a precizat USGS, potrivit agerpres.ro. Citește și: EXCLUSIV…

- Un cutremur cu magnitudinea de 8.1 a fost inregistrat, la 21.28 Ora Romaniei, 19.28 Ora locala , in Insulele Kermadec, din Noua Zeelanda. Seismul a fost inregistrat la coordonatele 29.54 S ; 177.28 V, la 25 de kilometri adancime.Acesta a fost precedat, cu numai doua ore inainte de un altul, de 7.4 grade,…

- Un seism cu magnitudinea 7,2 s-a produs vineri in Insulele Kermadec, care apartin de Noua Zeelanda, a anuntat Centrul Seismologic Euro-Mediteranean (EMSC), informeaza Reuters. Seismul s-a produs la o adancime de 10 kilometri, au precizat specialistii de la EMSC. Tot vineri, un alt seism puternic, care…

- Un cutremur de 2,9 grade pe scara Richter s-a produs vineri in zona seismica Vrancea. A fost un cutremur de adancime care a fost simțit in special in orașele aflate in apropierea epicentrului. Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, cutremurul s-a produs…

- Seismul s-a produs la mica adancime (10 km), la 90 de kilometri vest de Port Vila, potrivit sursei. Nu a fost declansata nicio o avertizare de tsunami.Cutremurul a fost urmat de doua replici cu magnitudinea 5,5 si 5,7, fara sa se inregistreze victime sau pagube materiale.Saptamana trecuta, un seism…

- Un cutremur cu magnitudinea de 5,1 pe scara Richter s-a produs joi in insula Cipru, situata in nord-estul Marii Mediterane, potrivit Centrului Seismologic European-Mediteranean (CSEM), relateaza EFE. Seismul, care s-a produs la o adancime de 60 de kilometri, a avut loc la 16:38 ora locala (14:38 GMT).…