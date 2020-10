Noua viață a fostei vedete pop Unik în Statele Unite. Cristina Darha s-a măritat și se ocupă de o afacere cu autotrenuri La fel de aratoasa ca in vremurile cand stralucea pe scena, semn ca ii prietește noul sau statut, de femeie maritata (s-a casatorit in urma cu trei ani cu americanul de origine romana George Comșa), Cristina Darha, cea care a lansat succese precum ”O mie de ploi” ori ”Ai grija de sufletul meu”, ii da o mana de ajutor soțului sau intr-un business pe care acesta ”l-a pus pe roți”. Este vorba de o companie de transport rutier cu autotrenuri, cu sediul in Chicago, Statele Unite. Loc unde solista s-a stabilit de șase ani. ”Da, nu credeam ca viața mea se va schimba așa mult și asta i-o datorez soțului… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "Pe masura ce luna noiembrie se apropie (și alegerile prezidențiale din Statele Unite), este vital sa respingem discursurile de ura, dezinformarea și negativitatea online". Aceasta fraza scurta, rostita de prințul Harry într-un videoclip înregistrat pentru clasamentul celor mai…

- Școlile din București care sunt secții de votare la alegerile locale din 27 septembrie vor fi inchise timp de 5 zile inaintea și dupa desfașurarea scrutinului. Astfel, Comitetul pentru Situații de Urgența București a decis vineri ca in școlile unde vor fi organizate secții de votare vor fi suspendate…

- Donald Trump ar pierde alegerile prezidențiale daca scrutinul ar fi organizat acum. Noile sondaje CBS News / YouGov arata ca fostul vicepresedinte Joe Biden isi mentine controlul asupra cursei prezidentiale din 2020

- Joe Biden, candidatul democrat pentru presedintia Statelor Unite, are in continuare un avans considerabil fata de presedintele republican in exercitiu, Donald Trump, conform mai multor sondaje date publicitatii in ultima saptamana. Trump, insa, continua sa fie mai bine vazut de votanti atunci cand vine…

- Potrivit comisarului european pentru piața interna, Thierry Breton posibilitatea ca Uniunea Europeana sa urmeze exemplul Statelor Unite și sa urmareasca interzicerea TikTok este exclusa. Comisarul european pentru piața interna, Thierry Breton, afirma ca ințelege ingrijorarile președintelui american…

- Ministrul american de externe, Mike Pompeo, a acuzat joi Parisul, Londra și Berlinul ca au „ales sa se alinieze cu ayatollahii iranieni”, în loc sa onoreze alianța lor cu Statele Unite, care dorește sa restabileasca sancțiunile ONU împotriva Iranului, potrivit AFP."Prietenii…

- Israelul si Emiratele Arabe Unite (EAU) au semnat, sub egida Statelor Unite, ''un acord de pace istoric'', au anuntat joi pe Twitter presedintele american Donald Trump și printul Sheikh Mohammed Bin...

- Germania a facut o 'avere' de pe urma stationarii trupelor americane pe teritoriul sau, a declarat miercuri presedintele Donald Trump, pe fondul planurilor de retragere a unei parti a trupelor Statelor Unite din aceasta tara, potrivit DPA. 'Ei (nemtii) au facut o avere pe seama trupelor…