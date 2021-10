Noua vedetă a tenisului mondial, Emma Răducanu vorbește în limba română /VIDEO Emma Raducanu vorbește in limba romana. Noua vedeta a tenisului mondial, prima jucatoare venita din calificari și care a caștigat 10 meciuri la rand fara sa fi jucat nicio partida de categoria WTA inainte, britanica a avut inițiativa de a-i saluta pe romani, țara unde s-a nascut tatal sau, inaintea venirii sale la Transylvania Open (25-31 octombrie a.c., Cluj). In vasta de 18 ani, va fi prima apariție a britanicei in teren, in Romania, intr-un turneu WTA, clasament unde ocupa locul 22. Știind ca are mulți susținatori in țara in care a venit de multe ori in vizita la bunici, Emma Raducanu și-a… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Emma Raducanu, locul 22 in clasamentul WTA, vine in Romania. Jucatoarea de tenis va participa la turneul Transylvania Open, programat in perioada 25 – 31 octombrie la Cluj-Napoca. Cu aceasta ocazie, tenismena a postat primul mesaj video in limba romana. Emma Raducanu, primele cuvinte in limba romana…

- Inainte de a veni in țara noastra, Emma Raducanu, caștigatoarea de la US Open, le-a transmis un mesaj in limba romana fanilor. Jucatoarea de tenis va ajunge in Romania la sfarșitul lunii și va participa la turneul Transylvania Open de la Cluj-Napoca.

- Emma Raducanu a transmis primul mesaj in limba romana. Emma Raducanu va veni in Romania pentru a juca la Transylvania Open. Cu toate ca in prezent se afla la Indian Wells, Emma Raducanu a avut timp sa inregistreze și un filmuleț in care vorbește in limba romana. Emma Raducanu, care a transmis primjul…

- Emma Raducanu a confirmat prezența la turneul de tenis Transylvania Open WTA250 și are un mesaj pentru fanii din Romania.”Salut! Ma bucur ca am ocazia sa joc la Transylvania Open. Tatal meu este roman și am experiențe frumoase in țara. Abia aștept sa ne vedem!”, a spus sportiva care joaca sub culorile…

- Emma Raducanu (18 ani, 22 WTA) și-a anunțat in aceasta dimineața prezența la Transylvania Open, turneul care va avea loc la Cluj, in ultima saptamana din octombrie. Pentru prima oara de cand numele sau a devenit unul de rezonanța in tenisul mondial, fanii au putut s-o auda pe Emma Raducanu vorbind romanește.…

- Ca o extensie a evenimentelor artistice din luna august, dedicate cadrelor medicale brașovene, Pavilionul Artiștilor anunța cu bucurie o noua serie de concerte ce vor avea loc la inceputul lunii, de aceasta data pentru publicul larg! Veți avea ocazia sa audiați lucrari valoroase ale compozitorilor clasici,…

- V-ati imaginat vreodata un luptator Ninja moldovean, razes din secolul al XV-lea? Ei bine, daca nu, il gasiti - excelent argumentat si credibil construit - in acest roman spectaculos. Aparatorii trebuie, neaparat, ecranizat! Gratie prietenului si fostului meu coleg de facultate, (astazi) timisoreanul…

- Ministrul sanatații din Austria, Wolfgang Muckstein, face un apel catre diaspora din Romania sa se vaccineze. Fiecare vaccin conteaza, spune oficialul de la Viena intr-un mesaj transmis in limba romana.