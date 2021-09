Stiri pe aceeasi tema

- Evander Holyfield, care in curand va implini 59 de ani si nu a mai urcat in ring de peste 10 ani, revine in competitie, sambata, la meciul cu brazilianul Vitor Belfort, 44 de ani, intr-un meci demonstrativ, potrivit news.ro. Citește și: Poziție FERMA a șefului DNA in fața judecatorilor din…

- Un amfibian cunoscut sub numele „sarpele penis” este cea mai recenta specie care a invadat sudul statului Florida, potrivit news.ro. Denumita stiintific caecilian (grup de amfibieni fara limbi, vermiforme sau serpentine), aceasta specie isi are originea in Columbia si Venezuela, dar recent…

- ”Am 99 de probleme, dar un vaccin („vax”) nu este printre ele”, scria luna trecuta pe Twitter Stephen Harmon.Pe 8 iulie, barbatul se amuza pe seama echipelor care merg din casa in casa pentru a vaccina americanii, comparandu-i cu Martorii lui Iehova. ”Oamenii lui Biden care merg din ușa-n ușa ar trebui…

- Unii dintre cei mai buni roboți au fost inspirați din natura. Acum, inginerii au dezvoltat un mic robot bazat pe umilul gandac de bucatarie care are aproape aceeași viteza și rezistența precum echivalentul biologic, potrivit descopera. Avand dimensiunea unui timbru poștal, robotul este capabil sa se…

- In urma unor analize de laborator asupra sendvisurilor cu ton de la Subway, americanii nu au reușit sa identifice ADN de ton. Un reporter a cumparat sendisuri cu ton de la trei magazine Subway din Los Angeles, apoi le-a dus la un laborator specializat in testarea pestelui. Cercetatorii nu au reusit…

- Oamenii de știința au descoperit ca nucleul Pamantului este in creștere, dar asimetric. Miezul de fier solid din centrul planetei a crescut mai repede sub Marea Banda din Indonezia, decat in partea opusa, sub Brazilia, spun seismologii de la Universitatea Berkeley din California, relateaza The Independent.