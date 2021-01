Stiri pe aceeasi tema

- 9 din 10 persoane testate - contacți ai unuia dintre pacienții depistați in cursul zilei de vineri cu noua tulpina SARS-CoV-2, varianta B.1.1.7 cu originea in Marea Britanie, au fost depistate pozitiv la testul RT-PCR. Citește și: 30 de zile de la nașterea Guvernului Cițu - Ciolanul inca nu…

- Inca doua cazuri cu tulpina SARS-CoV-2 in varianta B.1.1.7 descrisa in Marea Britanie, cu transmisibilitate crescuta, au fost secvențiate la INBI „Matei Balș”. Ambele cazuri sunt din București. Nici una dintre cele doua persoane nu a calatorit in afara țarii. Pacienții sunt in stare generala buna, se…

- Potrivit medicului, vaccinul care a ajuns in Romania este eficient și in cazul noilor forme de COVID. "Pandemia se prezinta ca o cometa. Știm ca are o coada lunga la fel ca cea a pandemiei. Acest vaccin pe care l-am facut ne protejeaza pentru toate tulpinile care sunt in circulație in acest moment",…

- „Era o chestiune de timp pana cand noua tulpina, mult mai contagioasa, sa fie identificata și in Romania”, spune Ștefan Dascalu, cercetator roman la Universitatea Oxford, pentru Libertatea. Noua tulpina de COVID-19, descoperita inițial in Marea Britanie, a fost confirmata vineri la o pacienta din Giurgiu.…

- Expertii americani au inceput sa studieze noua mutatie a COVID-19 inregistrata mai ales in Regatul Unit. Aceștia nu sunt convinsi deocamdata ca este mai contagioasa decat celelalte, a indicat luni in inalt responsabil american. „Nu exista nicio dovada tangibila ca acest coronavirus este intr-adevar…

- Italia, Belgia și Olanda blocheaza zborurile cu Regatul Unit, iar Germania și Franța se pregatesc sa faca același lucru, din cauza temerilor legate de noua tulpina Covid-19 din sud-estul Angliei, relateaza mediafax. E doar o chestiune de timp pana Romania va anunța o decizie similara - vezi aici.…

- Zborurile din Marea Britanie spre Romania ar putea fi interzise in urmatoarea perioada, dupa ce specialiștii din Regatul Unit au descoperit o noua tulpina Covid-19. Potrivit autoritaților, aceasta este mai greu de depistat și de ținut sub control.