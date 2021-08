Nouă tineri vor avea ocazia să lucreze timp de două luni într-o instituție publică din Iași Consiliul Județean Iași pune la dispoziția tinerilor studenți sau proaspat absolvenți noua locuri in cadrul unui program de internship la departamentele din subordine. Repartizarea se va face in funcție de studiile absolvite. Inscrierile incep pe 23 august, și se vor incheia pe 6 septembrie. Selecția participanților se va realiza in doua etape. Prima este cea a concursului de dosare, iar a doua va consta intr-un interviu online pentru cei admiși in cadrul primei probe. Interviul este programat sa se desfașoare intre 15 și 21 septembrie. Programul de internship va avea loc in perioada 27 septembrie… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

