- Reputatul scriitor și jurnalist, Stelian Tanase, a facut intr-o intervenție telefonica la Radio Top o serie de aprecieri asupra activitații actualului ministru al sanatații, Nelu Tataru, aratand ca și-a capatat o imagine buna prin faptul ca ”vorbește pe bune, nu se razgandește, nu trimite oamenii dupa…

- „In acest moment, conform Organizatiei Mondiale a Sanatatii, se testeaza cu tehnica moleculara de identificare a ARN viral. Avem in acest moment o capacitate de testare pe aparate de 6.000 de teste pe zi in 57 de puncte de testare”, a spus ministrul Sanatații in sedinta de Guvern. Intrebat de premierul…

- In cadrul ședinței de Guvern, Nelu Tataru a precizat ca in acest moment se testeaza cu tehnica moleculara de identificare a ARN viral. Citește și:Ministrul Sanatatii, mesaj pentru romani de Paste: Recomand distantarea sociala si evitarea locurilor aglomerate "In acest moment, conform…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat ca in prezent, in Romania, se efectueaza zilnic 4.500 – 4.700 de testari pentru COVID-19, capacitatea totala fiind de 6.000 de teste/zi in 57 de puncte de testare. ‘In acest moment, conform Organizatiei Mondiale a Sanatatii, se testeaza cu tehnica moleculara…

- Administratia Prezidentiala informeaza ca presedintele Klaus Iohannis si premierul Pedro Sanchez au transmis condoleante pentru pierderile de vieti omenesti inregistrate in Spania si Romania, precum si urari de insanatosire grabnica celor infectati cu SARS-CoV-2. "Presedintele Klaus Iohannis…

- Nelu Tataru, noul ministru al Sanatatii, participa joi la prima sedinta de Guvern in noua calitate, inainte de a depune juramanul de investire. Acesta a facut apel la ajutorul colegilor din Guvern pentru a se evita un nou caz Suceava, unde zeci de persoane au luat COVID-19 din Spitalul Judetean."Mulțumesc…

- Libertatea a dezvaluit joi dimineața, citand angajați ai Ministerului Sanatații, ca Romania are o capacitate de testare mult mai mica decat cea anunțata pana acum de Guvern. ”Pentru ca tehnica moleculara presupune extragere de material genetic facuta manual noi putem face 700 de teste pe zi”, au spus…

- Autor: Cornel NISTORESCU Daca ar fi sa mincam doua-trei polonice de rahat ca sa ne fie bine și sa putem dormi liniștiți am face-o? Mulți ar raspunde cu ”sigur ca da”. Cam aceasta este și concluzia cu acest guvern al rușinii, al incalcarii bunului simț, al Constituției Romaniei, al deciziilor Curții…