- Ramona Saseanu, redactor și realizator-prezentator la TVR Craiova, va prelua conducerea Televiziunii Publice pentru urmatoarele șase luni, potrivit unor surse liberale. Propunerea a venit din partea liderului PNL, Ludovic Orban, iar Biroul Executiv al PNL a validat propunerea, in ședința de luni. Conducerea…

- Teatrul National „I.L. Caragiale” Bucuresti deschide, incepand de joi, pe pagina de Youtube, postul de televiziune TNB-TV, prima televiziune din Romania dedicata exclusiv teatrului. “Imi revine placuta sarcina de a va informa ca incepand cu data de 6 mai pe canalul de Youtube veti putea urmari programele…

- Presa din Spania titreaza mare pe prima pagina “Se intorc la Hagi”. Cotidianului Estadio Deportivo da ca aproape sigur transferul lui Ianis Hagi la Sevilla și susțin ca gruparea andaluza este pe urmele internaționalului roman inca din 2018, cand evolua la Viitorul, scrie digisport.ro “Gica Hagi este…

- Uzina Ford de la Craiova, afectata si ea de criza microcipurilor, la fel ca și cea din Koln – Germania, opreste temporar producția auto si trimite in șomaj tehnic aproape 1000 de muncitori chiar inaintea sarbatorilor pascale. Oamenii vor sta acasa o luna, timp in care fabrica va lucra in doua schimburi,…

- DNA a anunțat, vineri, trimiterea in judecata a lui Claudiu Manda, actual europarlamentar PSD, soțul primariței de la Craiova, Lia Olguța Vasilescu. Manda susține ca dosarul “fabricat” de procurorul Uncheșelu este “o compunere școlara, nu un rechizitoriu”, pentru ca se bazeaza doar pe denunțul unui…

- Doi cetațeni spanioli, soț și soție, au fost reținuți de procurorii DIICOT Craiova pentru trafic de droguri de risc, dupa ce s-a descoperit, intr-un depozit al casei in care locuiau, o adevarata “ferma” de cannabis. Cei doi spanioli locuiau in comuna Bradesti, judetul Dolj, intr-un imobil cu parter…

- Uber is available in Craiova, a city in the south of Romania starting from Thursday making it the seventh city in Romania where the service operates, according to Business Review. “We are happy to launch Uber in Craiova, one of the most important cities in the South of the country. We are seeing great…