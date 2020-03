Stiri pe aceeasi tema

- Vasile Radulescu, soțul Lucianei Mariana Radulescu, noua șefa DSP Timiș, deține firma Extrem Consult, care prezinta DSP Timiș drept principal beneficiar in portofoliul companiei, a transmis libertatea.ro. Mai mult, in timp ce ea era director executiv al Casei Județene de Asigurari de Sanatate, firma…

- Casa Naționala de Asigurari de Sanatate (CNAS) a stabilit un buget total de 2,246 miliarde lei (467 milioane euro) pentru finanțarea programelor naționale de sanatate curative in primele trei luni din acest an, in creștere cu 27% fața de aceeași perioada a anului trecut, cele mai mari sume fiind…

- Consiliul Autoritatii de Supraveghere Financiara a decis, in sedinta din data de 19 februarie, retragerea autorizatiei de functionare a societatii Certasig - Societate de Asigurare si Reasigurare SA, ca urmare a faptului ca societatea nu si-a restabilit in termenul prevazut de lege nivelul fondurilor…

- Ministrul propus al Sanatatii, Victor Costache, a declarat miercuri, la audierile in comisiile parlamentare de specialitate, ca in cadrul Programului Operational pentru Sanatate exista un segment care va fi alocat medicinei stomatologice pentru copii, precum si pentru non-asigurati.El a fost…

- Deși CNAS anunța la jumatatea lunii decembrie ca tratamentul fara interferon va fi reluat in prima parte a lunii in curs, acest lucru nu s-a intamplat nici pana acum. Pe finalul anului trecut, Casa Naționala de Asigurari de Sanatate (CNAS) facea anunțul pe care pacienții cu hepatita C diagnosticați…

- Unele dintre retete sunt gratuite doar cu numele pentru ca cei care beneficiaza de ele trebuie sa scoata bani din buzunar cand isi ridica medicamentele de la farmacie. Cu toate ca reprezentantii Casei Judetene de Asigurari de Sanatate sustin ca elevi...

- LOVITURA… Marius Arcaleanu a semnat ieri primele documente in calitate de director al Casei Județene de Asigurari de Sanatate (CJAS) Vaslui. Acesta o inlocuiește din funcție pe Mihaela Chitariu, care cel mai probabil va reveni pe postul de director relații contractuale pe care il ocupa inainte de a…

- Medicul Calin Ciontu de la Spitalul de Arsi este judecat pentru 66 de acte de luare de mita in dosarul care vizeaza operatiile estetice de la acest spital. Medicii vizati in acest dosar sunt acuzati ca pretindeau sume cuprinse intre 450 si 3.400 de euro, in functie de tipul interventiei, pentru operatii…