Nouă regiuni ucrainene bombardate de ruși în Sâmbăta Mare Ocupanții ruși au bombardat noua regiuni ucrainene in Sambata Mare, ultima zi de pregatire a Paștilor. Autoritațile anunța ca sunt civili morți și raniți iar doua spitale a fost afectate. In Regiunea Donețk s-au inregistrat 9 morți și 22 de raniți. Printre morți s-a numarat și un copil de doi ani. In timpul zilei, rușii au efectuat un atac masiv cu rachete asupra a trei orașe din regiune, simultan – Kostiantynivka, Kramatorsk, Sloviansk. In Kostiantynivka și Kramatorsk, infrastructura a fost avariata: un spital, o școala, cladiri inalte și cladiri rezidențiale private, dar nu au existat victime.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

