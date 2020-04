Stiri pe aceeasi tema

- Politistii si procurorul de caz vor stabili, duminica, masurile legale care se impun dupa incidentele violente care au avut loc, sambata dupa-amiaza, intr-un cartier din municipiul Hunedoara, oamenii legii fiind atacati cu pietre, iar doua masini ale politiei fiind avariate de o parte dintre cei prezenti…

- Incidente grave in cartierul Micro 6 din Hunedoara. Doua autospeciale ale Poliției au fost avariate, iar trei persoane au fost reținute dupa o incaierare cu polițiștii. S-a aruncat cu pietre, iar polițiștii au scos armele. Totul ar fi pornit dupa ce polițiștii in misiune de verificare a respectarii…

- Incidente violente au avut loc, sambata dupa-amiaza, in Hunedoara. Oamenii au lovit mașinile polițiștilor dupa ce aceștia au vrut sa rețina un barbat fara declarație asupra lui, recalcitrant și care se afla sub influența alcoolului, conform informațiilor furnizate de Inspectoratului de Poliție Județean…

- Polițiștii și jandarmii din Hunedoara au fost atacați de mai multe persoane, dupa ce au incercat sa legitimeze un barbat, aflat in stare de ebrietate, care se plimba cu bicicleta pe strada. Oamenii legii au ...

- Trei barbati au fost retinuti si alti trei au primit masura arestului la domiciliu, in urma unei actiuni a politistilor din cadrul Poliției Municipiului Brad. In data de 17.03.2020, politistii din cadrul Poliției Municipiului Brad, cu sprijinul luptatorilor Serviciului Actiuni Speciale Hunedoara,…

- In data de 09.02.2020, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Hunedoara au efectuat o actiune in urma careia au surprins in flagrant o femeie in varsta de 38 de ani, din municipiul Petroșani, care comercializa, pe raza municipiului Petroșani, 201 de pachete de țigarete (de…

- In data de 28.01.2020, in jurul orei 09:30, la sediul Poliției Municipiului Hunedoara s-a prezentat un barbat in varsta de 71 de ani, din municipiul Hunedoara, care a reclamat faptul ca, in data de 24.01.2020, in jurul orei 15:30, s-au prezentat la locuința sa doi barbați necunoscuti, care au afirmat…

- Trei persoane au fost retinute in urma unor perchezitii facute de politistii de la BCCO Alba Iulia in judetul Hunedoara, fiind vizati membrii unei grupari care le-ar fi inlesnit unor tinere practicarea prostitutiei. In urma celor trei perchezitii desfasurate de politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii…