Noua modă a cabinetului Ciucă: Militarizarea excesivă și la vedere a ministerelor Cabinetul generalului Ciuca este deja istorie. Dar in spatelor acestor file de istorie ramane o realitate mai puțin cunoascuta: militarizarea excesiva dar la vedere a ministerelor. La ora actuala nu exista minister care sa nu aiba in funcțiile cheie un militar activ sau in rezerva din poliție, armata ori servicii secrete. Baieți cu ochii roata și cu grade au impanzit ministerele, incepand cu funcția de secretar de stat, secretar general, secretar general adjunct pana la șefi de corp de control, director de achiziții ori de resurse umane. Dar, in spatele acestei armate de militari activi sau in… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Complexul Energetic Oltenia(CEO) iși inlocuiește parcul auto prin Programul „Rabla”. In parcul auto al CE Oltenia exista, in proporție de 60%, mașini cu o vechime mai mare de zece ani. Acestea se preteaza pentru accesarea programului operațional „Rabla”, in vederea achiziționarii de autovehicule noi,…

- Brașovul continua programul de modernizare a sistemului de gestionare a deșeurilor de la populație, prin extinderea sistemului de colectare selectiva la toate platformele de depozitare a deșeurilor din municipiul Brașov prin sistemul de insule ecologice cu containere separate pentru fiecare tip: biodegradabil,…

- Ionel Scrioșteanu, secretar de stat in Ministerul Transporturilor, a anunțat ca au inceput masuratorile pe canalul Bistroe. Potrivit acestuia, interpretarea rezultatelor de pe brațul Chilia, Solomonov și canalul Bistroe se va finaliza in aproximativ 10-12 zile.

- Ministrul Finanțelor, Adrian Caciu , a semnat joi acordul de imprumut cu Banca Mondiala, pentru finanțarea proiectului de prevenire și reducere a poluarii din spațiul rural din Romania. Este vorba despre 60 de milioane de euro care vor fi folosiți in acest sens. Noul proiect are ca obiective consolidarea…

- Romania risca noi sanctiuni din partea Uniunii Europene din cauza gropilor de gunoi neconforme, arata datele unui raport al Curtii de Conturi care a facut, in anul 2022, un audit pe aceasta tema. Raportul, publicat vineri, mai releva ca Romania nu a accesat programul european pentru inchiderea depozitelor…

- Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor in parteneriat cu Administratia Nationala "Apele Romane" ANAR ndash; Administratia Bazinala de Apa Dobrogea Litoral, anunta lansarea proiectului "Apararea complexa a localitatilor situate in Delta Dunarii pentru minimizarea riscului inundatiilor asupra vietii,…

- Fluctuația de personal poate afecta performanța unei afaceri din cauza perioadei de timp necesare pentru orice angajat nou pentru acomodare și preluare a sarcinilor. Descopera cum poți sa eviți fluctuația de personal, in 2023.1. Incurajeaza echilibrul dintre viața personala și cea profesionalaRespectul…