- Scandal pe strada, vineri dimineața, in jurul orei 10:00, in Piața I.C. Dragan din Lugoj. Doua femei, in varsta de 43 și 63 de ani, s-au batut, iar oamenii legii le-au condus pe cele doua la sediul poliției. „Polițiștii au intocmit un dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunilor de tulburarea…

- Incep lucrarile de extindere, modernizare și dotare la spitalul din Alba Iulia pentru relocarea policlinicii. Valoarea investiției Incep lucrarile de construcție și amenajare a noii policlinici a Spitalului Județean de Urgența din Alba Iulia. Luni, amplasamentul a fost predat constructorului care a…

- CARANSEBEȘ – O zona mai puțin vizata in ultima perioada de imbunatațiri edilitare primește o noua imagine in aceste zile, grație unei investiții de la bugetul local al Caransebeșului. Se intampla in cartierul Balta Sarata, acolo unde au demarat mai multe lucrari de modernizare, unele deja finalizate,…

- In aceasta dimineața, in jurul orei 05:00, salvatorii argeșeni au intervernit in cartierul Razboieni din Pitești, acolo unde o femeie de aproximativ 65 de ani a cazut de la un etaj superior al unui bloc de locuințe. Femeia a fost preluata conștienta de catre ambulanța sosita la fața locului și dusa…

- Lucrarile de construcție la noua piața agroalimentara din localitatea Sag se apropie de final. Investiția este aproape gata, iar piața este considerata una dintre cele mai moderne din Salaj. Nu mi-am propus sa laud pe nimeni, nu ma intereseaza nici culoarea politica a aleșilor locali, ci faptul ca in…

- Secțiile de Neonatologie și Ginecologie de la Spitalul din Alba Iulia vor fi modernizate și dotate. Lucrarile propuse Secțiile de Neonatologie și Obstetrica Ginecologie de la Spitalul Județean de Urgența din Alba Iulia vor fi modernizate și dotate. Reprezentanții unitații medicale au lansat marți o…

- O sectie cu 19 paturi de la Spitalul Clinic de Boli Infectioase Constanta, care a fost afectat anul trecut de un incendiu in care 7 pacienți au murit, a fost redeschisa, iar aici vor putea fi tratate bolile infectioase de sezon, anunța Claudia Cambrea, managerul spitalului, conform News.ro.Claudia Cambrea…

- Spitalul Județean de Urgența (SJU) Alba Iulia deruleaza lucrari de amenajare la intrarea principala, necesare pentru confortul pacienților și indeplinirea condițiilor de evacuare impuse de ISU. Astfel, accesul in incita spitalului a personalului și pacienților, care se prezinta la internare programata…