Nouă marinari răpiți de pirați, în zona Africii de Vest. Lucrau pe o navă norvegiană Noua marinari de pe o nava norvegiana au fost rapiți de pirați, in apropierea coastelor Africii de Vest. Restul membrilor echipajului au reușit sa se salveze și au dus nava in siguranța, intr-un port. Compania care deține vasul nu a comunicat naționalitatea victimelor. Nava detinuta de compania de transport maritim J.J. Ugland a fost abordata […] Post-ul Noua marinari rapiți de pirați, in zona Africii de Vest. Lucrau pe o nava norvegiana apare prima data in Libertatea . Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

