- Noul brad de Craciun din centrul municipiului Suceava montat in aceasta saptamana a capatat instalație noua. Firma din Cluj care se ocupa de ornarea bradului a finalizat astazi lucrarile și a facut proba. Ce a ieșit vedeți in aceasta fotografie preluata de pe pagina de socializare a primarului Ion Lungu.…

- Primarul Sucevei, Ion Lungu, a anunțat ca astazi a semnat autorizația de construire pentru Sala Polivalenta de 5.000 de locuri din municipiul Suceava. Ion Lungu a amintit ca la sfarșitul saptamanii trecute, proiectantul din Bistrița a predat la primarie documentațiile necesare emiterii Autorizației…

- Pregatirile pentru sarbatorile de iarna sunt in toi in municipiul Suceava, unde, pe langa instalațiile ornamentale care au fost deja amplasate pe artera principala, in parcul de langa Policlinica și pe esplanada, a fost adus miercuri seara și bradul de Craciun.Pe langa montarea sa in locul ...

- Pentru a face economii la energia electrica, Primaria Arad va instala ghirlande luminoase doar pe bulevardul Revolutiei si in cele mai circulate sensuri giratorii, insa si acestea ar putea fi aprinse doar pana la miezul noptii.

- Montarea ornamentelor luminoase noi pentru sarbatorile de iarna se va face in special in zona centrala a municipiului Suceava si se are in vedere reducerea intervalului de functionare din ratiuni economice, in contextul crizei energetice, a anuntat, luni, primarul Ion Lungu. El a spus ca au fost achizitionate…

- Primaria Suceava va demara in acest an modernizarea trotuarului care face legatura cu comuna Ipotești, pe strada Bradetului, a anunțat primarul Ion Lungu. ”Investiția va costa conform indicatorilor aproximativ 587.324,5 lei. Trotuarul care este foarte ciculat este deja modernizat pe teritoriul comunei…

- Primarul Sucevei, Ion Lungu, a prezentat astazi in cadrul conferinței de presa primele planșe din proiectul Salii polivalente de 5.000 de locuri , de la Suceava. Sala polivalenta va fi compartimentata intr-o incapere mare unde vor desfașura meciurile oficiale, cu particioarea spectatorilor și o incapere…

- Incepand de vineri, 30 septembrie, o porțiune din zona centrala a municipiului Suceava va fi luminata ornamental de aproape 1500 de becuri de tip LED, cu un consum extrem de redus.Iluminatul ornamental, elementul de noutate care va incanta o mulțime de suceveni, care se vor duce cu siguranța ...