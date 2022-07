Noua generație: ”Prea multă muncă, prea puține pauze, prea mică plata” Lumea intreaga se confrunta cu o criza a competențelor. Un raport al Comisiei pentru educație și UNICEF arata ca aproape trei sferturi dintre tineri din 92 de țari, printre care și Romania, nu au competențele necesare angajarii. Doar in țara noastra avem aproape 800 de mii de tineri care intra pe piața muncii fara a avea competențe digitale minime. Angajatorii afirma acest lucru, dar atrag atenția și ca noua generație nu mai are ambiție, scrie digi24.ro. – Prea multa munca, prea puține pauze, prea mica plata. – Programul de 8 ore ar fi convenabil daca poți sa il faci de acasa, dar asta nu e posibil… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

