- La copii nu exista diferente clare intre simptomele date de gripa si cele date de COVID, arata un studiu. Dr. Andreea Moldovan susține ca anvergura simptomelor depinde de virus si de organismul pe care apare infectia, informeaza Mediafax.

- Direcția de Sanatate Publica Brașov (DSP) vine cu precizari pentru persoanele care doresc suspendarea temporara a masurii de carantina, in contextul prevenirii infecțiilor cu SARS-CoV-2. In conformitate cu prevederile Hotararii CNSU nr. 36/ 2020, pentru suspendarea/ infirmarea temporara a masurii de…

- Antonia sustine ca ministerul Educatiei ignora problemele reale ale sistemului de invatamant si propune solutii neaplicabile, cum ar fi cursurile online, in conditiile in care majoritatea elevilor, in special in mediul rural, nu au acces la internet sau nu detin dispozitivele necesare. "Principala…

- Un focar masiv de COVID-19 la bordul unui pescador american i-a evitat pe membrii echipajului care aveau deja anticorpi impotriva noului coronavirus, oferind ceea ce oamenii de știința spun ca este prima dovada directa a faptului ca aceste anticorpi protejeaza oamenii impotriva reinfectarii, scrie prestigioasa…

- Concluzia Gabrielei Firea este ca ”Guvernul PNL se spala pe maini de responsabilitati, forteaza limita incompetentei”. Referitor la descentralizarea deciziei cu privire la modul de desfasurare a cursurilor, ea ii invita pe toti primarii la o dezbatere aplicata cu privire la pregatirea inceperii anului…

- Inca un angajat al Ministerului Afacerilor Externe a fost confirmat, marti, cu noul coronavirus. El a intrat in contact cu angajatii infectati anterior.”Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca un angajat din cadrul Centralei Ministerului Afacerilor Externe a fost confirmat in cursul zilei…

- Grupul industrial elvetian ABB a anuntat vineri ca a inceput constructia noii sale fabrici din San Giovanni Valdarno, Italia, care va produce intregul portofoliu ABB de incarcatoare de curent continuu (DC) pentru vehicule electrice, investitie de 30 milioane de dolari, informeaza News.ro.Citește…