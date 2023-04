In lumea premoderna, pozițiile in societate erau in mare masura moștenite. Unii s-au nascut cu șei in spate, iar alții incalțați și indemnați sa-i calareasca – „Bogatul in castelul sau / Saracul la poarta lui / Dumnezeu i-a facut inalți sau smeriți / Și le-a randuit moșia”, in cuvintele imnului victorian. Ideea meritocratica a fost dinamita care a aruncat in aer aceasta viziune asupra lumii și a furnizat materialele pentru epoca moderna. Dar domnia sa este mai amenințata ca niciodata, scrie Adrian Wooldridge in The Spectator. Anii 1960 și 1970 au adus un val de atacuri la adresa meritocrației,…