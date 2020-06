Stiri pe aceeasi tema

- Pilotul neozeelandez Scott Dixon (Chip Ganassi Racing-Honda), al doilea in calificari, a castigat sambata prima cursa a sezonului 2020 de IndyCar - Genesys 300 de Fort Worth (Texas) - care s-a disputat fara spectatori din cauza pandemiei de coronavirus, relateaza agentiile internationale de presa.…

- Stare de urgența din cauza inundațiilor in statul american Michigan. Zeci de mii de oameni au primit ordin de evacuare dupa ce doua baraje s-au rupt și mai multe comunitați au fost acoperite de apa.

- Marele Premiu al Chinei, programat initial in data de 19 aprilie in calendarul 2020 al Formulei 1, a fost mutat pe 4 octombrie, conform ultimelor modificari. Conform calendarului revizuit, Marele Premiu al Chinei va fi a 11-a cursa din cele 19 programate in acest an. Cursa de pe circuitul de la Shanghai…

- Campionatul nord-american de automobilism IndyCar a confirmat ca sezonul 2020 va debuta pe 6 iunie, pe Texas Motor Speedway, cu o cursa nocturna fara public, din cauza pandemiei de coronavirus, informeaza AFP. Actualul sezon din IndyCar trebuia sa debuteze pe 15 martie, la St. Petersburg in Florida,…

- Sursa foto: Stephen Brashear/EPA via the Guardian Autoritațile districtului Walla Walla, statul Washington, avertizeaza ca exista o creștere rapida a așa-numitelor „Petreceri Covid-19”, unde oaspeții neinfectați se amesteca cu cei care au fost testați pozitiv, in speranța de a lua virusul și a se imuniza,…

- Un avocat american a intentat in Texas un proces impotriva Chinei, susținand ca virusul COVID-19 este o arma biologica dezvoltata in secret de oficialii chinezi. Este primul proces de acest tip dupa ce suspiciunile ridicate de avocat au circulat pana acum ca teorii ale conspirației pe rețelele de…

- In ediția de duminica seara, 8 martie, Irinel Columbeanu aintrat in competiția Asia Express, alaturi de Alex Abagiu și Radu, dupa ceaceștia s-au ales cu un „handicap”.In etapa precendenta, Alexandru Abagiu și Radu Vladuț aufost la un pas de eliminare, iar acum, in cea de-a patra etapa, cei doi au avutun…