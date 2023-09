Stiri pe aceeasi tema

- Imagini din satelit obținute in exclusivitate de CNN arata ca, in ultimii ani, Rusia, Statele Unite și China au construit noi instalații și au sapat noi tuneluri la siturile lor de testare nucleara.

- Rusia, Statele Unite și China au construit noi instalații și au sapat noi tuneluri la siturile lor de testare nucleara in ultimii ani, arata imagini din satelit obținute in exclusivitate de CNN, intr-un moment in care tensiunile dintre cele trei mari puteri nucleare au atins cel mai

- O racheta japoneza care transporta un mic modul lunar a decolat joi, dupa trei intarzieri la sfarsitul lunii august din cauza vremii nefavorabile, potrivit videoclipului oficial al lansarii transmis in direct pe YouTube, relateaza AFP. Aceasta este o noua incercare a Japoniei de a trimite o nava pe…

- Grupul statelor emergente BRICS nu este menit sa sfideze alte coalitii internationale, cum ar fi G7 (grupul principalelor tari industrializate din lume), sau Statele Unite, ci sa "organizeze" asa numitul "Sud Global", a afirmat marti presedintele Braziliei, Luiz Inacio Lula da Silva, transmite Reuters,…

- Nava spatiala a Rusiei Luna-25 a scapat de sub control si s-a prabusit pe Luna, sambata, dupa o problema aparuta in timp ce se pregatea pe orbita, inainte de aselenizare, subliniind declinul post-sovietic al unui program spatial odinioara puternic. Seful Roskosmos, Iuri Borisov, parand dezamagit in…

- NASA creeaza mitul despre o noua cursa lunara și amenințarea din partea Chinei pentru a justifica enormele costuri bugetare pentru reluarea zborurilor cu echipaj pe Luna, a declarat pentru RIA - Novosti Andrei Ionin, expert rus in domeniul cosmonauticii, scrie Rador. Dupa cum relateaza RIA - Novosti,…

- Directorul Institutului International de Cercetare pentru Pace de la Stockholm (SIPRI), Dan Smith, a avertizat ca natiuni precum Statele Unite, China si Rusia sunt in pragul unei "spirale necontrolate a cursei inarmarii nucleare" similare Razboiului Rece pe fondul razboiului din Ucraina si problemei…

- Un oficial ucrainean de rang inalt a raportat duminica lupte grele in nord-estul tarii, fortele Kievului mentinandu-si liniile si obtinand castiguri in unele zone. De asemenea, un atac ucrainean cu drona a vizat in cursul noptii o sectie de politie din regiunea rusa Briansk, de la granita cu Ucraina,…