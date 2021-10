Noua colecție #CalvinKlein – Bucură-te de versatilitate Noua colecție #CalvinKlein – Bucura-te de versatilitate Cu toate acestea, este mult mai mult de atat. In acest sezon, #CalvinKlein te invita sa explorezi versatilitatea atunci cand vine vorba de haina ta favorita. In lumea modei, imbracamintea versatila inseamna ca un articol poate fi purtat in mai multe moduri diferite sau se pot crea o mulțime de look-uri distincte cu un anumit obiect. In Colecția Toamna Iarna 2021, exploreaza-ți stilul cu #CalvinKlein, fii indrazneț și, mai ales, da tonul acestui sezon. Cu un twist, desigur. Alege ceva confortabil și funcțional. Lasa haina sa vorbeasca pentru… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol si foto: agentiadepresamondena.com

Stiri pe aceeasi tema

- ADVERTORIAL. Pachetelul pentru scoala sau gradinita poate fi o adevarata provocare. In special pentru ca trebuie sa fie sanatos, proaspat, hranitor, diversificat. Iar cea mai buna solutie este sandviciul! AGIL stie ce e sanatos, ce e interesant pentru copilul tau, ce ar manca fara sa clipeasca. Bucura-l…

- Cetațenii Vaii Jiului sunt invitați sa ordoneze in funcție de prioritate cele 10 proiecte majore rezultate in urma elaborarii strategiei de dezvoltare a regiunii și sa propuna, de asemenea, alte proiecte spre beneficiul comunitații locale: https://forms.gle/KKWRnT21SD1tGVhPA. In contextul…

- Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, a declarat astazi ca, in opinia sa, statul nu ar trebui sa acopere costurile testarii pentru COVID-19 a persoanelor care au libertatea sa se vaccineze gratuit.

- Fracțiunea PAS din Parlament ar urma sa aiba 7 deputați noi, dupa ce actualii parlamentari au fost numiți in alte funcții. Este vorba despre Natalia Gavrilița, desemnata prim-ministra, Andrei Spinu, Dumitru Budianschi și Sergiu Litvinenco care au mers in Guvern, Rosian Vasiloi, care a revenit la șefia…

- Facebook știe foarte multe informații persoanale despre utilizatorii sai, iar daca te-ai hotarat sa scapi de ele, afla chiar acum cum poți sa șterge toate datele pe care Facebook le deține despre tine. Pentru unele persoane, colectarea datelor de catre Facebook nu este una mulțumitoare. Astfel, daca…

- Iti face placere sa te plimbi prin parc? Aceasta activitate recreativa se poate realiza in orice sezon, in special in anotimpurile calde, atunci cand toata lumea se bucura de vremea frumoasa. Daca esti pasionata de plimbari prin parc, probabil te intrebi ce tinute sa alegi, astfel incat sa te simti…

- Ți s-a intamplat vreodata ca legumele pe care le gatești sa nu aiba niciun gust? Ei bine, asta e pentru ca faci cateva greșeli atunci cand vrei sa le pregatești. Cuprins: Despre legume și cum sa le alegi Cum sa iți alegi legumele Greșeli pe care le faci atunci cand gatești legumele Pui ulei Le fierbi…