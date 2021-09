Stiri pe aceeasi tema

- Debitul Dunarii la intrarea in tara, pe sectorul Bazias, se situa peste media multianuala a lunii septembrie, pe parcursul saptamanii viitoare, pana la o valoare maxima de 4.400 metri cubi/secunda, reiese din prognoza Institutului National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA). Conform…

- Magnitudinea cutremurului produs miercuri, la ora 13:32, in judetul Buzau, a fost din nou revizuita, de la 4,2 la 4,5, potrivit datelor publicate pe site-ul Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul s-a produs la o adancime de 145 de kilometri…

- Debitul Dunarii, pe sectorul Bazias, se va mentine sub media multianuala a lunii august, pe parcursul saptamanii viitoare, cu cote fluctuante ale apelor, pana la o valoare maxima de 3.700 mc/s, reiese din prognoza Institutului National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA), potrivit agerpres.ro.…

- Un cutremur cu magnitudinea 4,2 a avut loc duminica seara in județul Vaslui, urmat de alte doua cu magnitudinea 2,9, respectiv 2,1. Astfel, trei cutremure au avut loc in județul Vaslui in mai puțin de o jumatate de ora, potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului.…

- Administratia Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii (ARBDD) a anuntat, marti, ca a transmis institutelor de cercetare din Galati si Braila exemplare din specia de somn african descoperita de pescari in rezervatie, urmand ca dupa ce va primi raspunsul expertilor sa faca publice masurile care se impun.…

- Pana astazi, 1 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.080.823 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 1.045.351 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 31 cazuri noi de…

- De Ziua Dunarii, Asociația MaiMultVerde a instalat o noua bariera plutitoare la Orșova, pe raul Cerna. In celelalte orașe danubiene participante la programul „Cu Apele Curate” au avut loc numeroase activitați de informare și igienizare. Asociația MaiMultVerde a sarbatorit Ziua Dunarii prin numeroase…