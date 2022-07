Nou val de caniculă. Pr Administrația Naționala de Meteorologie ( ANM ) a emis prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani. Vremea va fi calda in intervalul 18 iulie – 31 iulie in toata țara. Un nou val de canicula este anunțat incepand cu data de 20 iulie. Banat In Banat, intervalul va incepe cu valori termice apropiate de cele normale, respectiv maxime in general de 28…30 de grade și minime de 12…14 grade. Din 20 iulie vremea se va incalzi semnificativ, iar pentru perioada 21 – 24 iulie este estimata o intensificare a valului de caldura si accentuarea disconfortului termic, cu maxime termice ce vor tinde spre… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

