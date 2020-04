Stiri pe aceeasi tema

- Un sistem local de aplicații pentru casatorie, gazduit de platforma tehnologica chineza Alipay, a inregistrat o creștere de 300% a traficului, potrivit unei postari oficiale pe site-ul chinez de microblogging Weibo. Numarul mare de accesari a dus la blocarea temporara a site-ului. De asemenea,…

- Noul coronavirus s-a raspândit în China mai rapid decât se credea pâna acum, afirma cercetatori din SUA, sugerând ca vaccinarea extrem de extinsa sau dobândirea imunitatii ar putea fi necesare pentru oprirea pandemiei, relateaza agentia Bloomberg, citata de Mediafax.…

- Cercetatorii au studiat distribuirea grupelor sanguine la 2173 de pacienti infectati cu Covid-19, de la trei spitale din Wuhan si Shenzhen, si au facut o comparatie cu grupele sanguine ale persoanelor necontaminate. Ei au ajuns la concluzia ca grupa sanguina A este asociata cu un risc mai ridicat de…

- Rata de mortalitate COVID-19 mai mica, dar mai mare ca in cazul gripei sezoniere și gripei porcineMult mai putini oameni dintre cei infectați cu noul coronavirus mor din cauza COVID-19 decat s-a estimat anterior, insa totusi peste rata de deces provocata de gripa sezoniera si gripa porcina. Cercetarea…

- Pandemia de coronavirus a cuprins intreaga Europa, dupa ce Covid-19 a patruns penru prima data in Italia. Virusul a aparut in China, orașul Wuhan fiind cel mai afectat inițial. In doar 30 de zile, regiuni din Italia, Spania, Marea Britanie sau Germania, numara mii de morți și zeci de mii de cazuri de…

- Potrivit DPA, citat de Agerpres, niciun caz nou nu a fost inregistrat in epicentrul initial al focarului, Hubei, care a ridicat miercuri masurile stricte de carantina care i-au impiedicat pe locuitori sa paraseasca provincia timp de peste doua luni.In afara capitalei provinciei, Wuhan,…

- Un studiu realizat de cercetatori chinezi sugereaza ca maladia COVID-19 nu se transmite de la femeile insarcinate la nou nascuti, informeaza luni EFE. Studiul a fost publicat in revista Frontiers in Pediatrics, iar autorii descriu faptul ca patru bebelusi nascuti din mame infectate intr-un…

- Oamenii de stiinta din China care studiaza originea epidemiei virale au anuntat descoperirea a doua tipuri principale de coronavirus care pot provoca infectii, informeaza miercuri Reuters, citata de Agerpres.Cercetatorii, de la Facultatea Stiintele Vietii a Universitatii Beijing si de la Institutul…