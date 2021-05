Nou simptom al covid-19, descoperit la bolnavi. Cum arată ”unghiile coronavirus”, de fapt Inca de la inceputul Pandemiei au aparut tot felul de simptome care dadeau dovada infecției. Noile descoperiri dezvaluie alte noi semne in cazul pacienților infectați cu covid. Descoperirile au fost facute de mai mulți medici cercetatori, direct pe pacienții internați in spital. In urma acestora au denumit noile simptome ”Unghiile COVID”. Cercetatorii au descoperit noi […] The post Nou simptom al covid-19, descoperit la bolnavi. Cum arata ”unghiile coronavirus”, de fapt appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Descoperirile facute in cadrul unui studiu realizat de Institutul de Tehnologie din Massachusetts ( MIT ) au aratat ca distanțarea fizica de doi metri nu este atat de eficienta precum se credea. Potrivit cercetatorilor, evitarea transmiterii virusului este influențata de alți factori, asupra carora…

- Beatrice Mahler: "As vrea sa atrag atentia asupra simptomatologiei care ar trebui sa trimita pacientul catre un consult medical in spital. Daca in valul doi vorbeam in mod deosebit de o monitorizare a saturatiei, sigur, saturatia ramane un parametru care trebuie monitorizat acasa, dar este extrem de…

- Organizatorii turneului ATP de la Rio de Janeiro au anuntat, joi, ca in acest an competitia nu va avea loc, din cauza pandemiei de coronavirus. “Din cauza incertitudinii cu privire la pandemia de coronavirus, Rio Open nu va avea loc in 2021. A opta editie a celui mai important turneu de tenis…

- Ministerul Afacerilor Externe anunța ca autoritațile federale elvețiene au revizuit condițiile de intrare pe teritoriul Confederației Elvețiene, in contextul pandemiei de COVID-19. Noile masuri se aplica și pentru intrarea pe teritoriul Principatului Liechtenstein. Potrivit informațiilor comunicate…

- Echipa naționala a Romaniei a primit o lovitura dura inainte de debutul in preliminariile CM 2022, dupa ce Mirel Radoi a fost depistat pozitiv cu COVID-19. Selecționerul echipei naționale a Romaniei avea programata miercuri, 17 martie, la Casa Fotbalului, o conferința de presa in care ar fi trebuit…

- O posibila noua varianta a coronavirusului SARS-CoV-2 a fost detectata în mai multe regiuni din Brazilia, a anuntat vineri Laboratorul National de Calcul Stiintific (LNCC), aflat în subordinea Ministerului Stiintei si Tehnologiei, informeaza agentia Xinhua, potrivit Agerpres. Cercetatorii…

- In ultimele 24 de ore, la nivel național au fost confirmate 2.830 de noi infectari cu coronavirus, 346 dintre acestea fiind din Timiș. De la debutul pandemiei s-au inregistrat peste 800.000 de infectari la nivel național. 63 de persoane cu Covid-19 au murit de sambata pana duminica, majoritatea avand…

- Numarul cazurilor de COVID inregistrate pe teritoriul Romaniei a ajuns, joi, 18 februarie, la 771.843. In jurul orei 13.00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța noile cazuri de imbolnaviri, numarul actualizat de decese și situația pe județe. De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare…