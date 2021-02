Stiri pe aceeasi tema

- Direcția Generala Regionala a Finanțelor Publice București a suplimentat numarul ghișeelor deja deschise cu alte 28, acestea fiind dedicate persoanelor fizice arondate sectoarelor din București și județul Ilfov, se arata într-un comunicat de presa al ANAF.Ghișeele nou deschise funcționeaza…

- Printr-un proiect finanțat din fonduri europene și cu sprijinul Consiliului Județean, DGASPC Buzau ofera servicii integrate de integrare socio-profesionala copiilor și tinerilor care ies din sistemul instituționalizat. Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGASPC) Buzau a…

- Pentru Sorela Aura Necsat, activitațile sociale sunt esența vieții. Construiește o casa pentru o familie de asistați sociali și imparte pachete celor in nevoie. Este voluntar in Asociația Magic și in Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului Sector 6. De curand visul ei de a se implica…

- Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sibiu a lansat, ieri, o campanie de strangere de fonduri pentru reabilitarea a noua case pentru adultii cu dizabilitati din Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica Talmaciu, informeaza un comunicat de presa. DGASPC Sibiu lanseaza…

- Se fac percheziții la Primaria Capitalei intr-un dosar care vizeaza construirea unor blocuri fara autorizatie in zona Bucurestii Noi si Chitila. Polițiștii fac 11 descinderi in București și in județul Ilfov. Perchezițiile vizeaza Direcția Generala de urbanism și amenajarea teritoriului și Serviciul…

- Politia Capitalei a declansat verificari in cazul decesului unei persoane Directia Generala de Poliție a Capitalei anunța ca a declanșat verificari în cazul decesului unei persoane internate într-un spital din Sectorul 3. Evenimentul a fost sesizat joi seara, iar cercetarile…

- Directia Generala de Jandarmi a Municipiului Bucuresti a anunțat marti ca unele persoane au vrut sa forteze filtrul de jandarmi constituit in zona Pietei Charles de Gaulle cu ocazia evenimentului dedicat Zilei Nationale a Romaniei. "In conformitate cu prevederile H.G nr. 967 din 12 noiembrie 2020 privind…

- In anul electoral 2020, municipalitatea si institutiile din subordinea sa au batut recordul la banii cheltuiti pe publicitate. Din 40 de milioane de lei cheltuiti in mandat, aproape jumatate au mers catre Compania Municipala Publicitate si Afisaj doar anul acesta, potrivit Libertatea.…