Stiri pe aceeasi tema

- Superproductia "Joker" este marea favorita a editiei din acest an a premiilor BAFTA, unde a primit 11 nominalizari, fiind urmat de filmele "The Irishman", in regia lui Martin Scorsese si respectiv de "Once Upon A Time... In Hollywood", de Quentin Tarantino, cu cate 10 nominalizari fiecare, informeaza…

- Lungmetrajele „Joker”, de Todd Phillips, „The Irishman”, de Martin Scorsese, si „Once Upon a Time... in Hollywood”, de Quentin Tarantino, au primit cele mai multe nominalizari pentru premiile acordate de Academia britanica de film.

- Globurile de Aur 2020. Filmele „1917” (foto), regizat de Sam Mendes, si „Once Upon a Time... in Hollywood”, de Quentin Tarantino, au fost desemnate duminica noapte marile castigatoare ale celei de 77-a gale a premiilor Globurile de...

- Lungmetrajele „The Irishman”, regizat de Martin Scorsese, „Once Upon a Time in Hollywood”, de Quentin Tarantino, si „Bombshell”, de Jay Roach, au primit cele mai multe nominalizari pentru premiile Sindicatului actorilor americani (Screen Actors Guild, SAG), iar „Fleabag” si „The Marvelous Mrs. Maisel”…

- Lungmetrajele „The Irishman“, regizat de Martin Scorsese, „Once Upon a Time in Hollywood“, de Quentin Tarantino, si „Bombshell“, de Jay Roach, au primit cele mai multe nominalizari la premiile Sindicatului Actorilor Americani (Screen Actors Guild, SAG), iar „Fleabag“ si „The Marvelous Mrs. Maisel“ sunt…

- Lungmetrajele „The Irishman”, regizat de Martin Scorsese, „Once Upon a Time in Hollywood”, de Quentin Tarantino, si „Bombshell”, de Jay Roach, au primit cele mai multe nominalizari pentru premiile Sindicatului actorilor americani (Screen Actors Guild, SAG), iar „Fleabag” si „The Marvelous Mrs. Maisel”…

- Quentin Tarantino (56 de ani) a dezvaluit care este filmul sau preferat din 2019 si nu, nu este vorba despre „Once Upon a Time in Hollywood“, regizat de el si in care joaca Brad Pitt si Leonardo DiCaprio.

- Surse spun ca fiica lui Bruce Lee s-a aratat ingrijorata cu privire la felul in care apare tatal sau, vedeta de arte marțiale, Bruce Lee in filmul lui Tarantino. Intre timp, Quentin Tarantino a spus ca nu va reedita Once Upon a Time la Hollywood pentru a fi pe placul cenzorilor chinezi. Tarantino a…