Stiri pe aceeasi tema

- Romania inregistreaza un nou record negativ in ceea ce privește numarul The post NOU RECORD de infectari: 3.130! 44 de pacienți au decedat, iar alți 607 sunt internați in terapie intensiva! Vezi situația in județul tau appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: NOU RECORD de infectari:…

- Ultimele 24 de ore au adus o creștere alarmanta a infectarilor cu Covid-19 in Romania – 2343 cazuri noi, cea mai mare cifra. Locurile la terapie intensiva sunt ocupate toate, iar numarul noilor internari grave a atins și el un record. Sunt și 53 de decese. Vom publica in curand situația transmisa…

- Franța a raportat joi seara 16.096 de cazuri noi de COVID-19, inregistrate in ultimele 24 de ore, relateaza Hotnews. Oficialiiagenției de sanatate din Franța au precizat ca, in ultimele 24 de ore, 52 depacienți bolnavi de coronavirus au murit.Miercuri,Franța atinsese un alt record, de peste 13.000 de…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU) Raed Arafat a afirmat ca scenariul cel mai grav in contextul pandemiei de coronavirus in Romania ar fi “sa ramanem cu capacitate limitata de internare pentru bolnavii simptomatici care au nevoie de oxigen si de tratament”. El a adaugat ca din acest…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU) Raed Arafat a afirmat ca scenariul cel mai grav in contextul pandemiei de coronavirus in Romania ar fi „sa ramanem cu capacitate limitata de internare pentru bolnavii simptomatici care au nevoie de oxigen si de tratament”. El a adaugat ca din…

- Raed Arafat a precizat ca in acest moment situatia nu este sub control si ca este nevoie sa respectam regulile impuse. "Situația inca nu este sub control, chiar daca in ultimele zile a fost un trend ușor descrescator, iata ca sunt momente in care este depașit recordul din raportarile de la…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a comentat la Digi24 bilanțul cazurilor de coronavirus din ultimele 24 de ore, in condițiile in care Romania a inegistrat un nou record negativ: 1504 de noi imbolnaviri in ultimele 24 de ore. El spune ca este necesara respectarea regulilor…

- Bilanțul cazurilor noi de coronavirus inregistrate in ultimele 24 de ore se ridica sambata, 22 august 2020, la 1.189 (din 22.991 de teste efectuate). Se inregistreaza un numar-record de pacienți in terapie intensiva, 504, iar 37 de persoane au murit de la ultima raportare.