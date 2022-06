Dupa ce a doborat recordul de longevitate al bunicii sale regina Victoria, in 2015, regina Elizabeth II a Marii Britanii tocmai l-a depasit pe regele Thailandei, Rama IX, care a domnit din 1946 pana in 2016, timp de 70 de ani, 4 luni si 4 zile. Regina a depasit duminica aceasta durata, pentru ca a domnit pana in prezent de 70 de ani, 4 luni si 5 zile. In 27 mai 2024, ea il va depasit pe regele Louis XIV, care s-a aflat pe tron timp de 72 de ani, 3 luni si 18 zile. Weekend-ul trecut, intreaga tara a sarbatorit-o pe suverana, timp de patru zile, prin parade, concerte si curse hipice. Daca regina,…