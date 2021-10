Stiri pe aceeasi tema

- Cele mai multe cazuri noi de infectare cu SARS-CoV-2 fata de ultima raportare au fost inregistrate in Bucuresti - 3.128 si in judetele Prahova - 946, Iasi - 665, Cluj - 594 si Ilfov - 576, a informat, sambata, Grupul de Comunicare Strategica. Cele mai putine cazuri noi de COVID-19 au fost inregistrate…

- Joi se inregistreaza un nou record al incidenței in București, cu 15,42 cazuri Covid la mia de locuitori, potrivit Direcției de Sanatate Publica. Cu o zi in urma, rata in Capitala era de 15.1.

- Capitala a inregistrat miercuri un record la cele mai multe cazuri noi de infectare cu SARS-CoV-2 fata de ultima raportare – 3.119. Potrivit Grupului de Comunicare Strategica, dupa Bucuresti, cele mai multe cazuri noi de infectare cu SARS-CoV-2 fata de ultima raportare au fost inregistrate in judetele…

- Cel mai mare numar de cazuri noi COVID-19 din pandemie este anunțat sambata, pentru ultimele 24 de ore. Numarul noilor contaminari a fost 12.590.In Timis, in ultimele 24 de ore, 617 persoane au fost confirmate cu covid 19. Au fost efectuate 3.437 de teste, dintre care 1.612 teste rapide. In Timisoara…

- Medicul Oana Nicolescu, sefa DSP Bucuresti, a afirmat, marti, ca exista un numar foarte mare de posibile persoane infectate cu COVID care solicita sa se testeze, astfel ca exista intarzieri de 30 de ore. Totodata, anchetele epidemiologice se fac cu dificultate, din cauza numarului mare de infectari…

- In ultimele 24 de ore, in Romania au fost inregistrate 7.676 de cazuri noi de infectare cu coronavirus, iar 145 de pacienți au murit. București și șapte județe sunt in scenariul roșu, dupa ce rata de infectare a depașit 3 cazuri la mia de locuitori. The post Un nou record de infectari cu Covid-19 in…

- In ultimele 24 de ore, in Romania au fost inregistrate 7.676 de cazuri noi de infectare cu coronavirus, iar 145 de pacienți au murit. București și șapte județe sunt in scenariul roșu, dupa ce rata de infectare a depașit 3 cazuri la mia de locuitori.

- La nivel national au fost raportate 4.441 cazuri noi. La Constanta, 212 persoane au fost confirmate pozitiv. Pana astazi, 16 septembrie, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate 1.135.027 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus COVID ndash; 19 .1.073.552 de pacienti au fost declarati vindecati.In…