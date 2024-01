Nou protest al transportatorilor, la Constanţa/ Camioanele şi autoturismele au mărşăluit prin municipiu şi prin zona portuară Mobilizarea transportatorilor de miercuri seara nu a mai fost la acelasi nivel cu zilele precedente. Pe grupurile de socializare oamenii erau impartiti si nu toti erau hotarati sa iasa la protest. In cele din urma, cei care au decis sa protesteze si-au dat intalnire pe Soseaua de Centura a Constantei si au pornit catre portile 7 si 9 ale Portului Constanta. De aceasta data, transportatorii nu au mai dorit sa blocheze accesul in port si au marsaluit in zona portuara, iar apoi au revenit in oras pentru a incheia manifestarea in locul de unde a pornit. Coloana de autovehicule a fost insotita… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

