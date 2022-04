Stiri pe aceeasi tema

- Bogdan Patru (62 de ani) a fost numit director general al Companiei Naționale Loteria Romana, in locul lui Vlad Cristian Soare. Numirea a fost facuta de ministrul Economiei, Florin Spataru (PSD), in numele ministerului pe care il conduce și care controleaza compania. Fii la curent cu cele…

- Administratia Canalului navigabil Bega are un nou director incepand de luni, 14 februarie, in persoana lui Ioan “Mateo” Mateescu. Membru PSD, el vine in locul lui Lorenzo Barabas, consilier municipal PNL. In decurs de mai putin de un an Administratia Canalului navigabil Bega, regie aflata in subordinea…

- Actualizare: Confirmarea schimbarii ne-a venit chiar de la proaspat numita in funcție. Marlena Panduru ne-a declarat ca a primit decizia de numire inca de ieri dupa-amiaza, pe la ora 16.30. „Numirea mea este valabila incepand din data de 9 februarie, pe perioada starii de alerta. Este nevoie de continuitate…

- Patronatul industriașilor italieni din Romania, Confindustria, are acum un nou director. Unul venit din domeniul cultural, Simona Neumann, cea care a condus din funcția de director executiv Asociația Timișoara 2023- Capitala Europeana a Culturii, post din care a demisionat la finalul anului precedent,…

- Joi, 27 ianuarie, intr-o sedinta de guvern, Mihai Ritivoiu va fi numit in functia de prefect de Timis, ne-au declarat surse social-democrate. Se pune astfel capat unei perioade de aproape cinci luni, in care functia de prefect de Timis a fost vacanta. Numirea lui Mihai Ritivoiu va avea loc la mai bine…

- Corneliu Mureșan, numit subprefect de Alba din partea PSD. Are 35 de ani și este consilier județean și director al CS Unirea Guvernul l-a numit miercuri pe Corneliu Mureșan in funcția de subprefect de Alba. Acesta este membru PSD și director al Clubului Sportiv ”Unirea” din Alba Iulia. Acesta are 35…

- Fiscul din Buzau are un nou director. Este vorba despre Valentin Orșa, care a revenit la conducerea fiscului buzoian dupa aproape doi ani de pauza. Numirea lui Orșa in funcția de director al Administrației Județene a Finanțelor Publice Buzau s-a facut luni, prin ordin semnat de președintele ANAF. Noul…

- Fostul șef al Regionalei CFR Timișoara, Ion Alexandru Simu a fost numit de curand in funcția de director general, la nivel național, al companiei CFR Infrastructura. El va ocupa postul interimar, mandatul acordat de Consiliul de Administrație pe o perioada de patru luni. Simu este de profesie inginer,…