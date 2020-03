Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat Raed Arafat a anuntat luni seara ca s-a intrat oficial in Scenariul 4, epidemia de coronavirus in Romania depasind 2000 de cazuri.Luni seara, in Romania erau confirmate 2109 cazuri de infectie cu COVID-19, dintre care 593 in Suceava. Au fost confirmate in total 65…

- Raed Arafat a anuntat, duminica seara, intr-o conferinta de presa, ca la ora 20.00, erau 1.815 cazuri de coronavirus confirmate in Rominia si 43 de decese. Ultimul deces anuntat de autoritati este un barbat de 72 de ani din Arad, diagnosticat cu coronavirus, dar care suferea de bronhopneumonie si insuficienta…

- Ultima ora! 40 de decese confirmate cu COVID-19 pe teritoriul Romaniei. Vezi din ce zone sunt victimele Deces 39 Barbat, 71 ani, județul Suceava (contact cu o persoana care a revenit din Austria). In data de 25.03.2020 s-au recoltat probe biologice pentru COVID 19 care au fost testate la Spitalul Clinic…

- De ultima ora!In aceasta seara au fost raportate inca 4 decese confirmate cu COVID-19 pe teritoriul Romaniei. Vezi din ce zona sunt victimele In aceasta seara au fost raportate inca 4 decese confirmate cu COVID-19. 19. Barbat, 56 ani, din judetul Dambovita, hemodializat la un Centru de dializa, internat…

- De ultima ora!In aceasta seara au fost raportate inca 3 decese confirmate cu COVID-19 pe teritoriul Romaniei. Vezi din ce zona sunt victimele In aceasta seara au fost raportate inca 3 decese confirmate cu COVID-19. 15. Barbat, 63 ani, din judetul Neamt, internat la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase…

- Ziarul Unirea 794 de cazuri confirmate cu COVID-19 pana marti seara, 431 internate in spital, iar 18 la Terapie Intensiva. 79 de persoane vindecate și 11 decese 794 de cazuri confirmate cu COVID-19 pana marti seara, 431 internate in spital, iar 18 la Terapie Intensiva. 79 de persoane vindecate și 11…

- Pana astazi, 23 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 576 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cele 576 de persoane confirmate pozitiv, 73 au fost declarate vindecate și externate (51 la Timișoara, 17 la București, 3 la Craiova, unul la Constanța…

- Epidemia de COVID-19 a provocat decesul a 450 de pacienti in Franta, dintre care 78 in ultimele 24 de ore. De asemenea, sunt spitalizati 5.226 de pacienti, dintre care aproape 1.300 in terapie intensiva, a anuntat vineri ministrul sanatatii din aceasta tara, Jerome Salomon, potrivit AFP."Jumatate…