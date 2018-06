Stiri pe aceeasi tema

- Bilanțul cutremurului de 6,3 grade, din Osaka, Japonia , a ajuns la patru morți și 380 de raniți, au anunțat autoritațile nipone, care adauga și ca activitatea fabricilor din zona industriala a metropolei a fost intrerupta. Autoritatile evalueaza in continuare pagubele produse de cutremurul de luni,…

- Cel putin trei persoane au murit, luni dimineata, în urma producerii unui cutremur cu magnitudinea de 6,1 grade pe scara Richter în Osaka, a doua cea mai mare metropola din Japonia, au informat surse din Guvern si presa, citate de site-ul agentiei Reuters. Premierul…

- Holzindustrie Schweighofer a anutat miercuri ca societatea coopereaza cu autoritatile si ”ofera tot sprijinul” in ancheta DIICOT comunicata pe 30 mai.”Principiul fundamental al companiei este de a respecta intotdeauna legea si reglementarile in vigoare din tarile in care opereaza. Compania…

- O filiala a CEFC China Energy, compania care vrea sa preia fostul Rompetrol, nu a putut sa plateasca luni obligațiuni in valoare de 327,3 milioane de dolari, intrand astfel in incapacitate de plata, scrie Reuters. Tranzacția prin care grupul chinez ar urma sa preia 51% din Rompetrol ar trebui sa se…

- Un nou atentat a fost dejucat in Franta si doi frati de origine egipteana au fost arestati, a anuntat vineri ministrul afacerilor interne francez, Gerard Collomb, informeaza AFP, preia Agerpres. "Erau doi tineri de origine egipteana care se pregateau sa comita un atentat, fie cu exploziv, fie…

- Autoritațile se recunosc depașite de situație și cer forțe speciale pentru distrugerea culturilor. Fermierii din Afganistan sunt preocupați să valorifice recoltele generoase de opiu de pe câmpurile cultivate cu maci, în condițiile în care autoritățile au eșuat…

- Volkswagen (VW) a platit peste 7,4 miliarde de dolari pentru a cumpara inapoi aproximativ 350.000 de automobile diesel de pe piata din SUA, relateaza Reuters. Producatorul german de automobile a depozitat sute de mii de vehicule cumparate inapoi in jurul Statelor Unite timp de cateva luni…

- Locuitorii orașului Rovinari ar putea plati din aceasta vara un preț mai mic la apa. Autoritațile locale susțin ca acest lucru ar fi posibil dupa ce vor fi transferate retelele de apa si canal catre operatorul regional, Aparegio. Apa pe care o vor consuma rovinarenii va fi aceeasi, de la Compania de…