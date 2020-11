Stiri pe aceeasi tema

- Fetita, pe nume Elif Perincek, a fost gasita de pompierul Muammer Celick, care a vazut-o zacand nemiscata si acoperita de praf si i-a cerut colegului sau un sac de corp. Chiar in timp ce pompierul ii stergea fata, copila a deschis ochii si l-a apucat de degetul mare. "Atunci am vazut…

- Numarul de morti in urma cutremurul de vineri din Marea Egee a ajuns la 100, in condițiile in care 98 de persoane au murit in orasul Izmir din Turcia iar doi adolescenti au murit pe insula greaca Samos.

- Numarul mortilor in urma cutremurului de vineri din Marea Egee a ajuns la 100, in condițiile in care 98 de persoane au murit in orasul Izmir din Turcia iar doi adolescenti au murit pe insula greaca Samos, relateaza Mediafax, citat de digi24.ro.

- Numarul mortilor in urma cutremurului de vineri din Marea Egee a ajuns la 100, in condițiile in care 98 de persoane au murit in orasul Izmir din Turcia iar doi adolescenti au murit pe insula greaca Samos, relateaza Mediafax.

- Numarul de morți cauzate de puternicul cutremur care a lovit vestul Turciei, inclusiv orașul Izmir, a ajuns marți la 100, a declarat Autoritatea Guvernului Turc pentru Ajutorarea in caz de Dezastre (Afad). Cutremurul de vineri, cu magnitudinea 7 de pe scara Richter, a ranit și 994 de persoane,…

- Bilantul deceselor in urma puternicului seism care a zguduit vineri orasul Izmir din vestul Turciei a urcat la 51, a precizat duminica vicepresedintele turc Fuat Oktay, potrivit DPA. Alte doua persoane care si-au pierdut viata in urma cutremurului in insula greceasca Samos nu au fost incluse in statisticile…

- Cel putin 58 de persoane au murit in Turcia si doua in Grecia, peste 900 de oameni fiind raniti, conform celui mai recent bilant al cutremurului produs vineri in Marea Egee, informeaza agentia Associated Press, potrivit MEDIAFAX.Echipele de salvare au reusit sa scoata in viata de sub daramaturi…

- Un cutremur puternic a lovit vineri coasta Marii Egee a Turciei, la nord de insula greaca Samos, anunța BBC. Potivit Centrului Seismologic Europeano-Mediteranean (EMSC), seismul a avut magnitudinea 6,7. Bilantul provizoriu din Turcia este de cel putin 12 morti si 419 raniti, a anuntat Departamentul…