Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, afirma ca la nivel national exista 200 de unitati scolare care nu au izolator in care sa ii duca pe elevii care prezinta simptome de boala, pentru a-i tine departe de colegi pana cand acestia primesc un diagnostic. De asemenea, dintre cladirile expertizate din punct de vedere seismic, 101 sunt incadrate in clasa de risc seismic I, alte aproape 500 au fost incadrate in clasa de risc seismic II in timp multe altele nu au fost expertizate.. Cimpeanu a vorbit, in prima zi a anului scolar, si despre scolile cu toalete in curte, aratand ca anul trecut din 40 de milioane…