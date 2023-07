Stiri pe aceeasi tema

- ASUS continua sa ramana singura companie care crede in telefoane cu adevarat compacte, cu diagonale sub 6 inch. E cazul proaspat lansatului flagship ASUS ZenFone 10, care are diagonala de doar 5.92 inch. ASUS a mai mizat pe o dotare pe care nu o vezi in fiecare zi pe un telefon in 2023 si anume gimbal-ul,…

- Xiaomi 13 Ultra a ajuns in sfarsit in Europa, ceea ce ne bucura. Asta pentru ca Xiaomi 12S Ultra ne-a sarit, dupa ce Xiaomi Mi 11 Ultra a sosit si la noi pe continent. Xiaomi 13 Ultra costa 1500 de euro la noi. Xiaomi 13 si Xiaomi 13 Pro au debutat la MWC 2023 in februarie, iar acum apare si versiunea…

- Honor lanseaza la finalul lunii mai doua telefoane din gama high midrange principala. E vorba despre Honor 90 si Honor 90 Pro, iar pe noi ne intereseaza mai mult flagship-ul Pro. Acesta se remarca prin camera principala de 200 de megapixeli, dar are si alte atribute atractive. Honor 90 Pro va fi usor…

- OPPO continua sa aduca din tehnologia de pe flagshipurile sale pe telefoane midrange, iar acum tocmai a lansat seria OPPO Reno 10. Ea include OPPO Reno 10, OPPO Reno 10 Pro si OPPO Reno 10 Pro+. Acesta din urma e analizat mai jos. Ne propune atribute de flagship, precum 16 GB RAM si cipul MariSilicon…

- Cititorul de amprente e integrat in butonul Power lateral si nu in ecran, cum ne-am fi asteptat. In modulul foto dreptunghiular din spate se afla 4 senzori, ceva nu prea mai vedem in ziua de azi. Include un senzor principal de 108 megapixeli, cu stablizare optica, camera de 8 MP ultrawide, camera de…

- vivo a prezentat 3 terminale noi saptamana trecuta, unul fiind Vivo X Flip , primul sau telefon pliabil cu clapeta, al doilea fiind tableta Vivo Pad 2 si al treilea fiind telefonul pliabil vivo X Fold 2. De el ne ocupam azi si ne intereseaza doua aspecte: faptul ca e primul telefon pliabil cu procesor…

- vivo e mai activa in zona pliabilelor decat puteti crede, avand deja doua telefoane cu format mare, vivo X Fold si X Fold+, lansate in ultimii ani. De la ecranele de 8 inch trecem la un pliabil cu clapeta, primul pentru vivo, vivo X Flip, anuntat pe 20 aprilie. Inainte de lansarea telefonului temerile…

- Xiaomi 13 Ultra a debutat pe 18 aprilie 2023, drept unul dintre flagship-urile anului asteptate cu sufletul la gura. De ce asteptate astfel? Deoarece isi poate adjudeca titlul de cameraphone real. Nu de alta, dar are 4 camere de 50 MP si diafragma cu deschidere variabila. O prima veste buna e ca spre…